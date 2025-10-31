Diário do Nordeste
Volante da timemania.

Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 41 milhões nesta quinta-feira (30)

Caixa oferece diversas oportunidades para quem deseja se tornar milionário.

Redação 30 de Outubro de 2025
Cartelas de Lotofácil sendo preenchidas.

Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3525 e levam mais de R$ 847 mil cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios.

Redação 29 de Outubro de 2025
Cartelas do Lotofácil sendo preenchidas.

Negócios

Sete apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3524 e levam mais de R$ 588 mil cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios

Redação 28 de Outubro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando um bilhete de loteria ao lado de um caixa e uma urna de apostas oferecendo serviços de loteria da Loterias CAIXA.

Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 40 milhões nesta terça (28)

Caixa oferece diversas oportunidades para você se tornar um milionário.

Redação 28 de Outubro de 2025
Senhor realizando apostas em uma lotérica.

Negócios

Aposta no Pará acerta seis dezenas da Dupla Sena 2878 e leva prêmio de R$ 1, 4 milhão

O próximo concurso será realizado na quarta-feira (29).

Redação 27 de Outubro de 2025
A imagem mostra vários bilhetes de loteria Quininha espalhados sobre uma mesa, com destaque para a marca no topo dos bilhetes.

Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 19 milhões nesta segunda (27)

Veja quais jogos pagam os principais prêmios e saiba como apostar.

Redação 27 de Outubro de 2025
Na imagem, as diferentes modalidades de premiação dos sorteios da Caixa Econômica Federal.

Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 95 milhões neste sábado (25/10); confira

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 95 milhões o mais alto deles

Redação 25 de Outubro de 2025
Pessoa entra numa casa lotérica.

Negócios

Dez apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3521 e levam mais de R$ 200 mil cada

Veja como acompanhar o resultado do sorteio.

Redação 24 de Outubro de 2025
Pessoa marcando números em uma cartela de aposta da Quina, uma jogatina de loteria popular no Brasil, rodeada por várias outras cartelas de loteria diferentes.

Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 16 milhões nesta sexta (24)

Veja os prêmios da Caixa de hoje e saiba como apostar

Redação 24 de Outubro de 2025
Cartelas de lotofácil.

Negócios

Sete apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3520 e levam mais de R$ 1,3 milhão cada

Veja como acompanhar o resultado do sorteio.

Redação 23 de Outubro de 2025
