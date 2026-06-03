Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

iFood confirma vazamento de dados de 1,2 milhão de usuários; veja o que foi afetado

iFood confirmou um vazamento de dados que atingiu cerca de 1,2 milhão de usuários. Veja quais informações foram expostas e o que fazer para se proteger.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Junho de 2026 - 15:33 (Atualizado às 16:33)
capa da noticia
Legenda: O iFood detalhou que segue atuando conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
Foto: Shutterstock/Diego Thomazini.

O iFood relatou que houve um vazamento de dados dos usuários da plataforma em 2025. Em pronunciamento feito nesta quarta-feira (3), a empresa detalhou que foi um incidente isolado, rapidamente contido pelos protocolos de segurança. 

O que aconteceu

Esse vazamento atingiu 1,2 milhão de usuários, representando cerca de 2% da base de clientes. 

Dentre as informações que foram expostas, estão nomes e CPFs. No entanto, não houve vazamento de: 

  • Senhas;
  • Meios de pagamento;
  • Registros Financeiros;
  • Dados bancários;
  • Informações relacionadas às transações no iFood.

Em nota, a plataforma explicou que segue adotando medidas de proteção, atuando conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Veja também

Imagem da notícia: Meta demite 8 mil funcionários para ‘compensar’ investimentos em IA
Tecnologia

Meta demite 8 mil funcionários para ‘compensar’ investimentos em IA
Imagem da notícia: Instagram anuncia novo recurso de compartilhamento de fotos; entenda o que é o Instants
Tecnologia

Instagram anuncia novo recurso de compartilhamento de fotos; entenda o que é o Instants

Como saber se tenho direito a indenização de dados vazados?

O vazamento de dados acontece quando são divulgadas, sem autorização do titular, informações pessoais ou sigilosas. Segundo o Serasa, isso inclui: 

  • Nome completo, CPF e endereço; 
  • Dados bancários e informações de cartões de crédito; 
  • Logins e senhas de e-mails, redes sociais e aplicativos bancários; 
  • Registros corporativos e segredos comerciais. 

A indenização por vazamento de dados depende da comprovação de prejuízo efetivo causado pela exposição das informações.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o simples vazamento, por si só, não gera direito automático à reparação por danos morais.

Confira nota do iFood na íntegra

"O iFood não encontrou qualquer evidência de que 43 milhões de dados de usuários foram vazados. Após sucessivas análises, identificamos que o material disponibilizado na internet se refere a um incidente isolado, ocorrido em dezembro de 2025, e que foi rapidamente neutralizado pelos nossos protocolos de segurança.

O evento envolveu dados cadastrais, como nome e CPF, sem qualquer comprometimento de senhas, meios de pagamento ou registros financeiros, com impacto restrito a cerca de 2% da nossa base de usuários.

O iFood lamenta o ocorrido e reforça para os usuários que todas as comunicações são feitas somente pelos canais oficiais da plataforma.

A segurança da nossa comunidade é prioridade e seguimos atuando em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para aprimorar constantemente nossos sistemas."

Assuntos Relacionados
Tecnologia/tecnologia

VC Repórter

Imagem da notícia iFood confirma vazamento de dados de 1,2 milhão de usuários; veja o que foi afetado
Tecnologia

iFood confirma vazamento de dados de 1,2 milhão de usuários; veja o que foi afetado

iFood confirmou um vazamento de dados que atingiu cerca de 1,2 milhão de usuários. Veja quais informações foram expostas e o que fazer para se proteger.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Ovni no Paraná: veja o que se sabe sobre o caso
País

Ovni no Paraná: veja o que se sabe sobre o caso

Suposto avistamento ganhou as redes sociais nos últimos dias.

Redação

Imagem da notícia Bancos defendem Pix após investigação dos EUA apontar práticas desleais
Negócios

Bancos defendem Pix após investigação dos EUA apontar práticas desleais

Federação Brasileira de Bancos afirma que governo americano tem informações incompletas sobre o sistema.

Redação

 e 

Agência Brasil

Imagem da notícia Talento local e mercado 'laboratório': por que o Google tem investido mais no Brasil
Negócios

Talento local e mercado 'laboratório': por que o Google tem investido mais no Brasil

A abertura do segundo polo de engenharia da empresa mostra a importância do país para a contribuição de produtos e soluções mundiais.

Aline Conde*

Imagem da notícia Novo Código de Ética da Alece prevê punições a deputado que usar IA para desinformação e deepfakes
PontoPoder

Novo Código de Ética da Alece prevê punições a deputado que usar IA para desinformação e deepfakes

Projeto está travado na Assembleia por divergências sobre temas considerados polêmicos, como o uso de redes sociais.

Marcos Moreira

Imagem da notícia Saúde mental e solidão na era digital
Opinião

Saúde mental e solidão na era digital

O problema atual não está na tecnologia em si, mas no modo como ela reorganiza nossa experiência cotidiana.
Foto de Adalberto Barreto

Adalberto Barreto

Imagem da notícia Desabafo de Tino Marcos era ação de marketing e jornalista vai integrar Porta dos Fundos
Zoeira

Desabafo de Tino Marcos era ação de marketing e jornalista vai integrar Porta dos Fundos

Repórter irá apresentar um programa sobre a Copa do Mundo, mas que não poderá citar o nome da competição.

Redação

Imagem da notícia Virgínia e Zé Felipe chegam e vão embora juntos do aniversário de 5 anos da filha
Zoeira

Virgínia e Zé Felipe chegam e vão embora juntos do aniversário de 5 anos da filha

Maria Alice, primogênita do ex-casal, teve uma festa com tema Walt Disney World.

Redação

Imagem da notícia Campanhas eleitorais de 2026 têm integração de novas e velhas estratégias de marketing
PontoPoder

Campanhas eleitorais de 2026 têm integração de novas e velhas estratégias de marketing

Especialistas destacam ‘uma virada estrutural’ para as propagandas deste pleito.

Milenna Murta*

Imagem da notícia Virginia será repórter especial do 'Domingão com Huck' na Copa do Mundo
Zoeira

Virginia será repórter especial do 'Domingão com Huck' na Copa do Mundo

A empresária confirmou o novo desafio nas redes sociais.

Redação

1

2 3 4 5