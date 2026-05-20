Meta demite 8 mil funcionários para ‘compensar’ investimentos em IA

Demissões começaram nesta quarta (20) em equipes da Ásia, mas também atingiram trabalhadores dos EUA.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
20 de Maio de 2026 - 18:17
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Legenda: Cortes de pessoal devem economizar US$ 3 bilhões para a Meta.
Foto: Jackpress / Shutterstock.

A Meta — big tech que comanda o Facebook, o Instagram e o WhatsApp — começou nesta quarta (20) a demitir 8 mil funcionários, em uma reestruturação de custos para focar investimentos em inteligência artificial.

As demissões começaram por equipes da Ásia, mas atingiram também trabalhadores da empresa nos Estados Unidos. Os cortes afetaram, em especial, equipes de engenharia e produtos.

As informações são da agência de notícias Bloomberg, que teve acesso a um memorando interno enviado pela empresa aos funcionários ainda em abril. No texto, a diretora de RH da Meta, Janelle Gale, afirmou que a decisão foi tomada para “compensar os investimentos” em IA.

Segundo os dados mais recentes da empresa, a Meta tinha mais de 78 mil funcionários espalhados em mais de 90 cidades do mundo. As demissões atingem, portanto, mais de 10% da força de trabalho da big tech.

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Na última segunda (18), a Meta já havia realocado outros 7 mil trabalhadores para equipes voltadas de maneira exclusiva ao desenvolvimento da inteligência artificial, para reforçar a empresa frente a concorrentes como a OpenAI e o Google.

Segundo a Bloomberg, fontes da empresa afirmam que mais demissões estão previstas para 2026. A Meta informou que previa investir de US$ 115 bilhões a US$ 135 bilhões neste ano, sendo grande parte em tecnologias ligadas à IA. 

Segundo dados da consultoria britânica Evercore, os cortes de pessoal devem economizar cerca de US$ 3 bilhões.

VC Repórter

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AFP

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