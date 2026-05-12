Spotify caiu? Usuários relatam instabilidade nesta terça (12)

Em meio às comemorações dos 20 anos do Spotify, os usuários começaram a relatar instabilidade no streaming nesta terça-feira (12). Na plataforma Downdetector, que monitora falhas em serviços online, mais de 1,9 mil reclamações foram registradas.
A maior parte, cerca de 41%, apontaram problemas no aplicativo móvel, enquanto aproximadamente 22% citou problemas de conectividade no website. "Caiu e morreu, morreu agora, agorinha agorinha", escreveu um internauta no próprio Downdetector.
No X, o Spotify se pronunciou: "Estamos cientes de alguns problemas agora mesmo com o aplicativo e já estamos checando eles!".
A instabilidade ocorre em meio aos acessos dos usuários para conferir uma retrospectiva especial que mostra a história musical de cada ouvinte.
Usuários reclamam em redes sociais
Na plataforma X, internautas reclamaram da dificuldade de acesso. "O Spotify caiu?? Só tá funcionando o app para computador, tentei logar em diferentes navegadores e não tá indo", escreveu uma usuária.
Enquanto outro publicou: "mds o spotify caiu e eu achando q era cmg o problema desinstalei p instalar dnv e esqueci minha senha".