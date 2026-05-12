Spotify caiu? Usuários relatam instabilidade nesta terça (12)

Streaming lançou o "Spotify 20: A Festa Do(s) (20) Ano(s)” nesta manhã.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
12 de Maio de 2026 - 15:15
capa da noticia
Legenda: O Spotify se pronunciou sobre a instabilidade.
Foto: Shutterstock/Bangla press.

Em meio às comemorações dos 20 anos do Spotify, os usuários começaram a relatar instabilidade no streaming nesta terça-feira (12). Na plataforma Downdetector, que monitora falhas em serviços online, mais de 1,9 mil reclamações foram registradas. 

A maior parte, cerca de 41%, apontaram problemas no aplicativo móvel, enquanto aproximadamente 22% citou problemas de conectividade no website. "Caiu e morreu, morreu agora, agorinha agorinha", escreveu um internauta no próprio Downdetector.

No X, o Spotify se pronunciou: "Estamos cientes de alguns problemas agora mesmo com o aplicativo e já estamos checando eles!".

A instabilidade ocorre em meio aos acessos dos usuários para conferir uma retrospectiva especial que mostra a história musical de cada ouvinte. 

Veja também

Imagem da notícia: Anitta tem melhor estreia de um álbum latino feminino no Spotify em 2026
Zoeira

Anitta tem melhor estreia de um álbum latino feminino no Spotify em 2026
Imagem da notícia: Música de Joe Keery, o Steve de 'Stranger Things', lidera Spotify global após final da série
Zoeira

Música de Joe Keery, o Steve de 'Stranger Things', lidera Spotify global após final da série

Usuários reclamam em redes sociais

Na plataforma X, internautas reclamaram da dificuldade de acesso. "O Spotify caiu?? Só tá funcionando o app para computador, tentei logar em diferentes navegadores e não tá indo", escreveu uma usuária.

Enquanto outro publicou: "mds o spotify caiu e eu achando q era cmg o problema desinstalei p instalar dnv e esqueci minha senha". 

Assuntos Relacionados
Tecnologia/spotify

VC Repórter

Imagem da notícia Spotify 20: veja como acessar retrospectiva e histórico no app de música
Tecnologia

Spotify 20: veja como acessar retrospectiva e histórico no app de música

Na "Festa do Ano", streaming revela a primeira música ouvida pelo usuário, além da data em que se inscreveu no app.

Redação

Há 47 minutos

Imagem da notícia Spotify caiu? Usuários relatam instabilidade nesta terça (12)
Tecnologia

Spotify caiu? Usuários relatam instabilidade nesta terça (12)

Streaming lançou o "Spotify 20: A Festa Do(s) (20) Ano(s)” nesta manhã.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Influencer sobe em telão de mansão de Virginia e causa prejuízo de R$ 150 mil
Zoeira

Influencer sobe em telão de mansão de Virginia e causa prejuízo de R$ 150 mil

O vídeo da "brincadeira" foi publicado nas redes sociais de Lucas Guedez e tem mais de quatro milhões de visualizações.

Redação

Imagem da notícia Homem morre atropelado por avião após invadir pista de aeroporto nos EUA
Mundo

Homem morre atropelado por avião após invadir pista de aeroporto nos EUA

Imagens mostram que trem de pouso do nariz da aeronave atingiu a vítima.

Redação

 e 

AFP

Imagem da notícia Netflix anuncia nova série derivada do universo 'La Casa de Papel'
Zoeira

Netflix anuncia nova série derivada do universo 'La Casa de Papel'

Trailer da nova produção também foi divulgado pelo streaming.

Redação

Imagem da notícia Juiz manda vereadora do PT apagar postagem chamando André Fernandes de ‘deputado TikToker’
PontoPoder

Juiz manda vereadora do PT apagar postagem chamando André Fernandes de ‘deputado TikToker’

Publicações de Adriana Almeida teriam potencial de gerar desinformação, conforme decisão da 21ª Vara Cível de Brasília.

Marcos Moreira

Imagem da notícia Queda de seguidores? Instagram confirma exclusão de contas e explica motivo
Tecnologia

Queda de seguidores? Instagram confirma exclusão de contas e explica motivo

Vários usuários nas redes sociais relataram perdas de seguidores.

Redação

Imagem da notícia Ceará tem 10 projetos de data centers em desenvolvimento, afirma Alckmin
Negócios

Ceará tem 10 projetos de data centers em desenvolvimento, afirma Alckmin

Presidente em exercício considera o Estado líder na cadeia de tecnologia.

Redação

Imagem da notícia Quem é Helena Raquel, pastora que viralizou com pregação contra o feminicídio
País

Quem é Helena Raquel, pastora que viralizou com pregação contra o feminicídio

Registros do discurso da missionária alcançaram milhões de visualizações nas redes sociais.

Paulo Roberto Maciel*

Imagem da notícia Murilo Huff e Dona Ruth podem assinar acordo sobre guarda do filho do cantor com Marília Mendonça
É Hit

Murilo Huff e Dona Ruth podem assinar acordo sobre guarda do filho do cantor com Marília Mendonça

Negociação ainda envolveria o patrimônio da cantora e os direitos autorais das composições dela.

Redação

1

2 3 4 5