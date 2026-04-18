Anitta tem melhor estreia de um álbum latino feminino no Spotify em 2026

O oitavo álbum de Anitta, “Equilibrivm”, lançado na última sexta-feira (17), teve a melhor estreia de um álbum latino feminino em 2026, no Spotify. O disco marcou 8,2 milhões de plays totais nas primeiras 24 horas de execução.

Além dessa conquista, nove músicas estrearam no Top 50 Brasil e 14 faixas apareceram no Top 100 nacional. Esse é o segundo melhor desempenho de um álbum da artista nas primeiras 24 horas, na plataforma. O recorde ainda é de “Funk Generation”, de 2024, que teve mais de 10 milhões de streams.

Segundo Anitta, “Equilibrivm” é resultado de reflexões sobre problemas de saúde e efeitos do excesso de trabalho. A artista divulgou que não quis se pressionar, mas sim fazer "o que desse na telha".

Veja também Zoeira BBB 26 terá show de Alok na final e programação especial com top 3; confira Zoeira Tadeu faz homenagem ao irmão Oscar Schmidt: 'Meu maior ídolo'

O disco possui referências diretas ao candomblé, religião da cantora, tem a maioria das músicas cantadas em português e conta com participações de Marina Sena, Liniker, Os Garotin, Ponto de Equilíbrio, Luedji Luna, Rincon Sapiência, Ebony e Melly.

"Neste momento de carreira, eu não estou ligando se vai dar certo, se vai ter views, se vai ter números, se vai ficar internacional, se o povo fora do Brasil vai curtir, se não vai... Mesmo assim, vou amar, não estou nessa pressão", disse Anitta sobre possíveis críticas.

Ela ressalta que evitou seguir qualquer tipo de fórmula e celebra que o que conquistou na carreira "não trocaria por Grammy nenhum".

Álbum mais caro

A cantora produziu vídeos para todas as faixas e garantiu que “Equilibrivm” foi o álbum mais caro de sua trajetória, contando da concepção visual às gravações.

"Esse álbum mistura muita brasilidade, tem várias referências de religiosidades, canto em duo, danças budistas, cantos para os orixás, mas também músicas falando de Deus, um pouco de tudo, música falando de amor...", disse em convite aos ouvintes no canal do YouTube Brasil.

"Foi um processo criativo pensando bastante meu momento interior, para que o público sentisse um pouquinho de como eu tenho me sentido internamente, ultimamente. Espero que a galera consiga compreender esse turbilhão de 'Equilibrivm', de paz, amor e loucuras, tudo ao mesmo tempo, nesse álbum", concluiu.