BBB 26 terá show de Alok na final e programação especial com top 3; confira

A final do Big Brother Brasil 26 acontece na próxima terça-feira (21) e contará com show do DJ Alok.

Além da atração musical, a TV Globo também confirmou que o apresentador Tadeu Schmidt irá comandar o último programa do BBB 26 diretamente da área externa da casa. Ex-participantes também vão acompanhar a final do gramado.

Irmão de Oscar Schmidt, que faleceu aos 68 anos na sexta-feira (17), Tadeu já havia apresentado a edição de ontem do BBB 26, iniciada com uma homenagem ao atleta. O apresentador segue à frente do reality na reta final.

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A grande festa também terá VTs com melhores momentos da temporada e a presença de apresentadores da #RedeBBB e humoristas do reality.

A final do Big Brother Brasil 26 será exibida na TV Globo após a novela “Três Graças”, com sinal ao vivo no Globoplay, com previsão de início às 22h25.

Cobertura pós-final

Logo após o encerramento da edição da final, os apresentadores Ana Clara e Ed Gama irão receber o campeão ou campeã da edição e os outros finalistas no programa especial “Big Show - A Invasão”, no Multishow.

No gshow, também após o programa, Gil do Vigor e Ceci Ribeiro também vão conversar com o trio de finalistas no “Bate-Papo BBB”.

Já na quarta-feira (22), a dupla comanda o “Prêmio gshow BBB”, a partir de 17 horas, no qual o público vai eleger os vencedores de categorias como “Maior Rivalidade” e o “Caça-Enredo” da temporada.

No Multishow, também no dia (22), mas às 22h30 da quarta-feira (22), Ana Clara e Ed Gama apresentam o “Big Show - Reencontro”, repercutindo os momentos mais marcantes da edição e adiantando planos futuros dos participantes.