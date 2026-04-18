Finalistas do BBB 26 gravam vídeo com celular em locais mais marcantes da casa

A três dias da final do Big Brother Brasil 26, os quatro participantes restantes na competição foram convidados, neste sábado (18), a participar de uma dinâmica em que teriam que gravar vídeos nos dois locais que marcaram suas trajetórias na casa.

Em formato de selfie, os brothers e sisters precisaram relembrar momentos inesquecíveis nos lugares escolhidos.

O primeiro foi o líder Juliano Floss, já garantido na grande final, que ocorre na próxima terça-feira (21). O primeiro local escolhido pelo dançarino foi o sofá da sala, apontado como o palco de vários momentos decisivos.

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"Foi o lugar onde vivi as coisas mais tensas e incríveis ao mesmo tempo. Foi o lugar onde eu fui pro Paredão, e onde eu voltei do Paredão. Como não vou mostrar? Sempre sonhei em sentar nesse sofá aqui! O sofá tava cheio de gente, e agora tem 4 pessoas. Chega a ser estranho", contou.

"Eu chorei só de estar no Paredão, e chorei de voltar. Aqui é difícil de segurar as lágrimas. E agora tô aqui na Final! Como não vou lembrar desse sofá? Inclusive, eu queria que eles dessem pra mim, vou fazer um apelo emocional... essa almofada aqui, tá bom? Porque queria muito ela no meu sofá de casa", disse.

Em seguida, o líder escolheu o Quarto dos Eternos, lugar onde montou estratégias de voto com seu grupo próximo. Ele atribuiu seu êxito em chegar à final às alianças que construiu.

"Tô nessa cama aqui desde o dia 1. Cheguei aqui e vou pra Final na mesma caminha, esse cantinho, aqui que é o meu cantinho. (...) Se eu tivesse ido pra outro quarto, não era nem um Eterno. Não tinha feito as amizades que fui, não tinha jogado do jeito que joguei. Porque ter as pessoas certas com você ajuda", defendeu.

Legenda: Juliano Floss elegeu a sala como um dos locais marcantes. Foto: Reprodução/Globoplay.

O segundo a participar foi Leandro Boneco, que elegeu a Xepa como primeiro local marcante. Ele lembrou que passou quase toda a temporada com racionamento de alimentos e estalecas, mas nem por isso vai recordar do local com tristeza.

"Era muita gente, era muita treta mas também tivemos momentos bonitos de confraternização, de comermos juntos, de darmos risadas! Tomei muito café, me preparei pras festas. Vivi momentos de lágrimas e alegrias aqui, nessa Xepa!", relatou.

O segundo lugar eleito pelo produtor cultural foi a sala, onde ele enfrentou seis paredões e conviveu com mais de 20 pessoas diferentes.

"Todas as vezes que passei por aqui, eu não esqueci o quão importante é jogar esse jogo, é se entregar pra viver o BBB, pra viver sua história aqui dentro. E foi isso que vim fazer aqui. Viver essa história linda do BBB e levar todas essas recordações", disse.

Legenda: Leandro Boneco relembrou paredões na sala do BBB 26. Foto: Reprodução/Globoplay.

Já Milena Moreira gravou o vídeo no corredor da fama, onde iniciou uma das maiores confusões do BBB 26, que culminou com a expulsão de Sol Vega. Além disso, filmou a cozinha e o quarto Sonho de Voar.

"Foi com uma vassoura na mão e 'toc toc toc'. Acordar o Líder e deu muito ruim! Vocês sabem. Descendo as escadas, se você tá com a cabeça cheia, precisa desestressar você faz o quê? Limpar! Aqui (a cozinha) é onde eu passo a maior parte do tempo, limpando aqui. (...) O Voar o quarto mais sujo, mas que a Jordan deixou incrivelmente limpo", narrou, dizendo que ama a casa "inteirinha".

O segundo ponto selecionado pela sister foi inusitado: o banquinho em que costuma se sentar. No entanto, o suporte serviu apenas para relembrar uma série de momentos na casa, incluindo o paredão inaugural da temporada.

"Vamos lembrar de coisa boa! Banheiro: eu passo a maior parte do tempo limpando isso aqui. É o que eu falei pra vocês, quando você tá ansioso, tem que vir pra cá, limpar tudo que a ansiedade vai sair. (...) E despensa também, onde coloco minha mala, é um momento especial. E por último, Eternos, quarto incrível, maravilhoso, que eu escolhi estar. E valeu, tchau!", resumiu.

Legenda: Tia Milena gravou vídeo no corredor da fama. Foto: Reprodução/Globoplay.

Ana Paula criticou dinâmica

Após a leitura da proposta da dinâmica, Ana Paula Renault não escondeu a insatisfação e disse que não era obrigada a gravar porque não é "blogueira". "Nunca fiz isso na minha vida, vou ter que fazer isso depois de 100 dias? Que cantinho gente? Eu vivi um inferno aqui durante 96 dias!", disse.

Apesar da reclamação, relatando que influencers mudam o humor em frente às câmeras e "vendem uma coisa que não são", ela decidiu participar por ser a última a gravar. O primeiro local escolhido foi a sala.

"Carisma, acabou, dia 97. (...) Cantinho especial? Gente, eu entrei por causa de quê? Dinheiro! Não faço tudo por causa dele não, mas se eu entrei aqui foi por causa dele. E a decoração da casa tá bem assim, barras de ouro ali, barras de ouro aqui... Um cantinho especial, nem tão especial assim... Poder acordar e lembrar todo dia porque eu estou aqui que é para mudar minha vida", contou.

Legenda: Ana Paula percorreu as escadas que dão acesso ao Quarto do Líder. Foto: Reprodução/Globoplay.

Por fim, a sister optou por se gravar nas escadas que dão acesso ao Quarto do Líder. Ela lembrou que a primeira em vez em que foi líder, no BBB 16, e pode assistir à casa por meio da central de câmeras.

"Essa escada que eu desço para acordar os meus adversários e essa lembrança é boa! Foi virada de chave não só no BBB 16, mas na minha vida. E mais uma vez graças a quem? Graças a vocês! (...) Nada valeria a pena se não tivesse vocês aí. Então bora votar que falta mais um pouquinho, mas a escada é especial por causa de vocês", concluiu.