'Altas Horas' deste sábado (30) celebra o mês das mães com duetos musicais inéditos

O palco do "Altas Horas" deste sábado (30) será tomado pelo amor materno. A atração vai receber duplas de mães e filhos – alguns juntos pela primeira vez em um programa de TV -, para protagonizarem apresentações musicais que prometem tocar o público.

Entre os convidados para compartilhar histórias de vida e soltar a voz, estão:

Agnes Nunes e sua mãe, Cida Nunes;

Jakson Follmann e Marisa Follmann;

Vitor Kley e sua mãe, Janice Kley;

O cantor Sebá com Dona Nuri;

Gabriela Medvedovsky com Inês Medvedovski;

Amelinha e o filho, João Ramalho ;

; Jeniffer Nascimento e Sandra Nascimento;

Marcos Veras e Terezinha Veras;

Julliany Souza e Luciana Souza;

Rodrigo Faro com sua mãe, Vera Lúcia Alcazar Faro.

Entre os destaques, está Gabriela Medvedovsky, que relembra o início da carreira, especialmente sua passagem por ‘Malhação’, e ao lado da mãe, Inês, canta “Minha Vida”.

E Rodrigo Faro também revive memórias afetivas ao lado da mãe, Vera Lúcia Alcazar Faro, em uma apresentação especial de “Fogão de Lenha”.

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Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (30)?

O "Altas Horas" começa a partir das 22h40, no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.