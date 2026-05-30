'Altas Horas' deste sábado (30) celebra o mês das mães com duetos musicais inéditos

O palco do "Altas Horas" deste sábado (30) será tomado pelo amor materno. A atração vai receber duplas de mães e filhos – alguns juntos pela primeira vez em um programa de TV -, para protagonizarem apresentações musicais que prometem tocar o público.
Entre os convidados para compartilhar histórias de vida e soltar a voz, estão:
- Agnes Nunes e sua mãe, Cida Nunes;
- Jakson Follmann e Marisa Follmann;
- Vitor Kley e sua mãe, Janice Kley;
- O cantor Sebá com Dona Nuri;
- Gabriela Medvedovsky com Inês Medvedovski;
- Amelinha e o filho, João Ramalho;
- Jeniffer Nascimento e Sandra Nascimento;
- Marcos Veras e Terezinha Veras;
- Julliany Souza e Luciana Souza;
- Rodrigo Faro com sua mãe, Vera Lúcia Alcazar Faro.
Entre os destaques, está Gabriela Medvedovsky, que relembra o início da carreira, especialmente sua passagem por ‘Malhação’, e ao lado da mãe, Inês, canta “Minha Vida”.
E Rodrigo Faro também revive memórias afetivas ao lado da mãe, Vera Lúcia Alcazar Faro, em uma apresentação especial de “Fogão de Lenha”.
Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (30)?
O "Altas Horas" começa a partir das 22h40, no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.