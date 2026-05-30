'Altas Horas' deste sábado (30) celebra o mês das mães com duetos musicais inéditos

Programa vai ao ar após a novela “Quem Ama Cuida”.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Maio de 2026 - 19:00
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Legenda: Atração será comandada pelo apresentador Serginho Groisman.
Foto: TV Globo / Angelo Pontes

O palco do "Altas Horas" deste sábado (30) será tomado pelo amor materno. A atração vai receber duplas de mães e filhos – alguns juntos pela primeira vez em um programa de TV -, para protagonizarem apresentações musicais que prometem tocar o público.

Entre os convidados para compartilhar histórias de vida e soltar a voz, estão:

  • Agnes Nunes e sua mãe, Cida Nunes;
  • Jakson Follmann e Marisa Follmann;
  • Vitor Kley e sua mãe, Janice Kley; 
  • O cantor Sebá com Dona Nuri;
  • Gabriela Medvedovsky com Inês Medvedovski;
  • Amelinha e o filho, João Ramalho;
  • Jeniffer Nascimento e Sandra Nascimento;
  • Marcos Veras e Terezinha Veras;
  • Julliany Souza e Luciana Souza;
  • Rodrigo Faro com sua mãe, Vera Lúcia Alcazar Faro.

Entre os destaques, está Gabriela Medvedovsky, que relembra o início da carreira, especialmente sua passagem por ‘Malhação’, e ao lado da mãe, Inês, canta “Minha Vida”.

E Rodrigo Faro também revive memórias afetivas ao lado da mãe, Vera Lúcia Alcazar Faro, em uma apresentação especial de “Fogão de Lenha”.

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Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (30)?

O "Altas Horas" começa a partir das 22h40, no horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição da novela “Quem Ama Cuida”.

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