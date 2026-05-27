Tino Marcos publica desabafo nas redes sociais em busca de emprego: 'Não é fácil'

Jornalista esportivo está fora da televisão aberta desde 2021, quando deixou a TV Globo.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Maio de 2026 - 09:41 (Atualizado às 10:06)
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Legenda: Tino é conhecido pelas coberturas de oito Copas do Mundo e seis Olimpíadas.
Foto: Reprodução / Instagram.

O jornalista esportivo Tino Marcos surpreendeu a internet ao afirmar, nesta quarta-feira (27), que está em busca de emprego, mas que ainda não conseguiu nenhuma oportunidade.

O que aconteceu

Por meio de um desabafo publicado no Instagram, o repórter relembrou a saída dele da TV Globo há cinco anos. "Foi muito legal a maneira que eu saí. Aproveitei muito a família, viajamos bastante. Mas o tempo passou e eu estou precisando trabalhar", disse.

Tino revelou que chegou a entrar em contato com amigos na área atrás de uma contratação. Porém, segundo ele, "nada de concreto aconteceu".

"Acho que é uma época muito favorável para mim, porque eu cobri oito Copas do Mundo e agora é hora de Copa do Mundo", reforçou. "Não é fácil para mim falar tudo isso, mas faz parte", finalizou o jornalista.

Veja o vídeo de Tino Marcos

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Colegas manifestam apoio

Nos comentários da publicação colegas de profissão mandaram boas energias à Tino. "Tino, você é referência. Ouvir sua voz é revisitar todas as memórias esportivas mais especiais e emocionantes da minha vida. Deveria ser um privilégio pra qualquer redação, lugar, ter você", afirmou a jornalista Renata Heilborn.

"Você faz muita falta… Até breve!", saudou o também repórter esportivo Gustavo Vilanni. "Enquanto (no nosso meio) os egos gritam sem escutar ninguém, você dá aula como ser humano. obrigada por isso", comentou a apresentadora Fabiola Andrade.

Os seguidores do jornalista também manifestaram apoio nessa nova fase. "Vai chover ofertas! Espero que vá para uma empresa indônea! Você é muito bom!", disse um perfil. "Um profissional desse gabarito, tem que estar nos informando! Que seja logo sua volta", manifestou outra usuária.

Por que Tino Marcos saiu da TV Globo?

Tino Marcos anunciou que deixaria a emissora carioca em fevereiro de 2021. "Se alguém buscar no arquivo uma matéria do velho repórter, de qualquer época, vai encontrar sempre a expressão de um cara feliz fazendo aquilo", escreveu o jornalista, na época.

Ele participou da cobertura de oito Copas do Mundo e de seis Olimpíadas. Em entrevista ao GloboEsporte.com, ele explicou que a decisão já era cogitada e que a pandemia ajudou a acelerar a definição.

"Tem todo um contexto. Minha filha se formando na faculdade, minha esposa se aposentado esse ano, eu perdi os meus pais. Tinha um envolvimento muito grande com eles e fiquei sem eles", lamentou.

"A vida... 2021 está me trazendo muitas novidades. Por agora é isso aí. Viver essa pandemia, ficar em casa o máximo que eu posso. Eu tenho o privilégio de poder ficar em casa com as coisas direitinhas", explicou Tino, que viveu um período sabático nos anos anteriores para cuidar da família.

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