Nicole Bahls realiza transplante capilar sem raspagem e surpreende seguidores; 'rosto mais feminino'

A influenciadora Nicole Bahls, de 40 anos, compartilhou nas redes sociais que passou pelo procedimento de transplante capilar sem raspagem e cortes. A intervenção fez a redensificação completa dos fios da linha frontal da área superior do couro cabeludo que a incomodava.

A condição tratada limitava-a de fazer penteados e prender as mechas, porque acentuava a testa.

Em vídeo publicado nas redes sociais pelo médico responsável pelo procedimento de Nicole, Renan Brigante, a modelo relatou que tem certeza que vai "ficar mais feliz com o front um pouco mais baixo, vou conseguir fazer penteados que vão me ajudar muito no meu trabalho”.

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Segundo o especialista, a motivação para a cirurgia foi um quadro de alopecia androgenética, condição hereditária ligada à ação dos hormônios andrógenos, conhecido popularmente como calvície.

Bahls destacou ainda que o método “no shave” (sem raspagem porém com implantação de fios curtos na frente) foi decisivo para sua escolha. Segundo a influenciadora, ela não teria tempo de esperar o cabelo crescer novamente por causa da sua agenda de trabalho.

“Com certeza, daqui a cinco meses vou estar muito mais feliz e mais cabeluda”, afirma a artista, animada com os resultados esperados.

*Estagiária sob supervisão de Felipe Mesquita.