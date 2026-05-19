Nos cinemas com 'O Rei da Internet', João Guilherme comenta estilo do filme: 'Tudo parece surreal'

Em cartaz nos cinemas com "O Rei da Internet", o ator João Guilherme sabe bem que o público deve ficar, de certa forma, "chocado" com o papel que interpreta na produção. O filme foi lançado no Brasil na última semana e, além de ser baseado em fatos reais, mostra o ator em um trabalho bem diferente do usual, começando pela classificação etária para maiores de 18 anos.

Ele, inclusive, não sabe escolher apenas um dos detalhes para dizer quais chamarão mais atenção de quem assiste. "Acredito que o fato de ser inspirado em fatos reais, mas todos os acontecimentos, tudo parece ser muito surreal", comentou ao Diário do Nordeste.

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Enredo de 'O Rei da Internet

"O Rei da Internet" conta a história de Daniel Nascimento na juventude, época em que ele se tornou um dos primeiros hackers famosos no Brasil e integrante de um esquema fraudulento lembrado até hoje como um dos maiores do país. Sob a direção de Fabrício Bittar, o filme remonta os acontecimentos que levaram o jovem a entrar na organização criminosa, sem medo algum de ser explícito.

João Guilherme interpreta Daniel no que talvez seja o primeiro papel mais "adulto" da carreira. Conhecido pelas participações em produções mais juvenis como "De Volta aos 15", ele já até havia ensaiado um novo caminho em "Amor da Minha Vida", quando interpretou ao lado de Bruna Marquezine, mas não havia feito nada parecido com este novo filme.

"Eu espero que a galera curta me ver em algo diferente do que estão acostumados", opinou, ressaltando que o próprio longa propôs uma nova forma de atuação e postura diante dos cenários explícitos com sexo e drogas, por exemplo.

Outra coisa legal foi conhecer o Daniel nesse processo. Foi ótimo poder ouvir direto da fonte tudo que eu ia retratar nas telas. Com certeza, acrescentou demais e me deu a liberdade de criar minha própria versão". João Guilherme Ator

Para construir o novo trabalho, ele finaliza, tudo convergiu para uma experiência perfeita: o novo desafio, a possibilidade de estudo por meio do papel e até o resultado. "O lado legal é que, além da história ser inspirada em fatos reais, o personagem em que ela é baseada está vivo, então eu pude ter várias fontes diferentes e ele mesmo", concluiu.