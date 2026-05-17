'Viver Sertanejo' recebe cantor cearense Matheus Fernandes neste domingo (17)
O cantor Daniel comanda o programa voltado à cultura sertaneja.
O "Viver Sertanejo" deste domingo (17) recebe o cantor cearense Matheus Fernandes e a dupla Kaique e Felipe para um bate-papo e muita música a partir das 10h05 da manhã na tela da Tv Globo.
Os artistas serão entrevistados pelo cantor Daniel, que comanda o programa voltado à cultura sertaneja.
Entre as canções de sucesso que marcam o encontro, além da conversa descontraída sobre música e carreira, estão "Baby Me Atende", do fortalezense Matheus Fernandes, e "Sinônimos", de Zé Ramalho.
Que horas começa 'Viver Sertanejo'?
O "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos, às 10h05, logo após o "Globo Rural".
A produção é de Nathália Pinha, produção executiva é de Matheus Pereira, direção é de Rafael Boucinha, direção artística é de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero é de Monica Almeida.