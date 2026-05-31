Rock in Rio 2026 confirma programação completa de atrações; veja lista

Elton John e Stray Kids estão entre os destaques do festival que ocorre na primeira quinzena de setembro.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
31 de Maio de 2026 - 16:20 (Atualizado às 16:21)
capa da noticia
Legenda: Show de Elton John e K-pop são alguns dos mais aguardados para o festival que ocorre em setembro, no Rio de Janeiro.
Foto: Bruno Gomes/ Arquivo Diário do Nordeste e divulgação/JYPE.

A organização do Rock in Rio 2026 oficializou a programação integral para a edição que celebra a diversidade musical na Cidade do Rock. O festival está agendado para ocorrer nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro, mobilizando mais de 150 atrações distribuídas em seis palcos.

O elenco deste ano mescla ícones consagrados, como Elton John e Foo Fighters, com fenômenos contemporâneos como o grupo de K-pop Stray Kids e a cantora Demi Lovato. Além das performances internacionais, o evento reserva espaço para celebrações da música brasileira, incluindo o retorno da formação clássica do Barão Vermelho e apresentações de Gilberto Gil e Ivete Sangalo. 

Tributos especiais também compõem a agenda, como as homenagens de Péricles à Motown e do Jota Quest ao repertório de Tim Maia. Confira abaixo, a escalação detalhada por palcos e datas.

Line-up completo do Rock in Rio

4 de setembro

Palco Mundo: Foo Fighters, Rise Against, The Hives, Nova Twins.

Palco Sunset: Capital Inicial com Dado Villa-Lobos, Hot Milk, Detonautas com Biquíni, Di Ferrero.

New Dance Order: Steve Angello, Giu x Carola, Atkö ≠, Cat Dealers.

Espaço Favela: Rodrigo do CN, Hitmaker, GBZ7N.

Global Village: Paulinho Moska, Leela, Giovanna Moraes.

Supernova: Diogo Defante, Venere Vai Venus, Rock in Gil com Larissa Luz, Chady.

5 de setembro

Palco Mundo: Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, mgk, Sepultura.

Palco Sunset: Bad Omens, Poppy, Black Pantera com Nervosa, Malvada com Day Limns.

New Dance Order: James Hype, Volkoder, Camila Jun x Eli Iwasa, Victor Lou.

Espaço Favela: Major RD, Canto Cego, Quantum.

Global Village: Korzus, Noturnall + Russell Allen, Rhegia.

Supernova: Supercombo, Lvcas, MC Taya, Zero.

6 de setembro

Palco Mundo: Calvin Harris, Black Eyed Peas, Nelly, Barão Vermelho (formação original).

Palco Sunset: Ne-Yo, Jota Quest toca Tim Maia, BaianaSystem, Calema.

New Dance Order: Meduza, Casa Bonita (Brisotti & Viot), Liu, Sofi Tukker.

Espaço Favela: Xamã, Rael, Budah.

Global Village: Mohamed Ramadan, Mãeana, Bento Gil com Flor Gil.

Supernova: João Gordo & Asteroides Trio, Matanza Ritual, Bayside Kings, O Escritório.

7 de setembro

Palco Mundo: Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza com Roberto Menescal.

Palco Sunset: Laufey, Péricles canta Motown, Roupa Nova com Guilherme Arantes, Vanessa da Mata com Rubel.

New Dance Order: Fatboy Slim, Aline Rocha, Leo Janeiro & Simo Not Simon, Max Styler.

Espaço Favela: Belo, Mart'nália, Tiee.

Global Village: João Bosco, Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai, Wanda Sá.

Supernova: Alee, Zeca Veloso, Melly, Maui.

11 de setembro

Palco Mundo: Stray Kids, Alok, Hwasa, Nexz.

Palco Sunset: Jamiroquai, PJ Morton, Os Garotin com Duquesa, Jota.Pê com Luedji Luna e Zaynara.

New Dance Order: Neelix & Vegas, Omiki, Departamento, Anna.

Espaço Favela: MC Cabelinho com TZ da Coronel, Puterrier & MC Carol, Caio Luccas.

Global Village: Soulidified, Rio Bronx, Lambateria com Félix Robatto.

Supernova: Ananda, Isa Buzzi, Muse Maya, NandaTsunami.

12 de setembro

Palco Mundo: Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio.

Palco Sunset: Mumford & Sons, João Gomes & Orquestra Brasileira, Gilsons com Daniela Mercury e Olodum, Criolo, Amaro & Dino.

New Dance Order: Alok apresenta Rave The World, Alok & Family, Gabe, Adam Sellouk, Bhaskar.

Espaço Favela: Timbalada, Priscila Senna, Soul de Brasileiro.

Global Village: Mestrinho, Hamilton de Holanda, Badi Assad.

Supernova: Delacruz, Milo J, Yago Oproprio, Celo Dut.

13 de setembro

Palco Mundo: Twenty One Pilots, Halsey, Lola Young, Ivete Sangalo.

Palco Sunset: Zara Larsson, Marina Sena com Céu, Joelma com Viviane Batidão, Carol Biazin com Joyce Alane.

New Dance Order: John Summit, Roddy Lima, Illusionize, Dawn Patrol.

Espaço Favela: Dennis, Suel, Marvvila.

Global Village: Haley Smalls, Lucy Alves, Kynnie.

Supernova: Sant, Bruna Black, Lourena, AR Baby.

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Rock in Rio 2026 confirma programação completa de atrações; veja lista

2

Matt Brown, do reality show 'A Grande Família do Alasca', é encontrado morto nos EUA

3

'Viver Sertanejo' recebe Projeto Muierada deste domingo (31)

4

'Globo Rural' deste domingo (31) será exibido mais cedo

5

'Altas Horas' deste sábado (30) celebra o mês das mães com duetos musicais inéditos

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Rock in Rio 2026 confirma programação completa de atrações; veja lista
Zoeira

Rock in Rio 2026 confirma programação completa de atrações; veja lista

Elton John e Stray Kids estão entre os destaques do festival que ocorre na primeira quinzena de setembro.

Redação

Há 21 minutos

Imagem da notícia Matt Brown, do reality show 'A Grande Família do Alasca', é encontrado morto nos EUA
Zoeira

Matt Brown, do reality show 'A Grande Família do Alasca', é encontrado morto nos EUA

A morte foi confirmada por meio de uma rede social pelo irmão da vítima, Bear Brown.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia 'Viver Sertanejo' recebe Projeto Muierada deste domingo (31)
Zoeira

'Viver Sertanejo' recebe Projeto Muierada deste domingo (31)

O encontro celebra a força feminina no sertanejo.

Redação

31 de Maio de 2026

Imagem da notícia 'Globo Rural' deste domingo (31) será exibido mais cedo
Zoeira

'Globo Rural' deste domingo (31) será exibido mais cedo

O programa começa às 8h20, logo após o Auto Esporte.

Redação

31 de Maio de 2026

Imagem da notícia 'Altas Horas' deste sábado (30) celebra o mês das mães com duetos musicais inéditos
Zoeira

'Altas Horas' deste sábado (30) celebra o mês das mães com duetos musicais inéditos

Programa vai ao ar após a novela “Quem Ama Cuida”.

Redação

30 de Maio de 2026

Imagem da notícia Caldeirão do Mion deste sábado (30) terá a grande final do ‘Dupla do Brasil’
Zoeira

Caldeirão do Mion deste sábado (30) terá a grande final do ‘Dupla do Brasil’

Se enfrantam no palco do programa as duplas Ashley e Paixão, Priscila e Luana ou Peddro Henrique e Luciano

Redação

30 de Maio de 2026

Imagem da notícia Quem Ama Cuida: quando o mistério de Heitor será revelado?
Zoeira

Quem Ama Cuida: quando o mistério de Heitor será revelado?

Renato Góes interpreta o filho desaparecido de Arthur (Antônio Fagundes) que deve estrear na trama.

Redação

30 de Maio de 2026

Imagem da notícia Maroon 5 anuncia show em Salvador; veja preço dos ingressos
Zoeira

Maroon 5 anuncia show em Salvador; veja preço dos ingressos

Esta é a segunda vez da banda na capital baiana.

Redação

28 de Maio de 2026

Imagem da notícia Ana Paula Renault mora de aluguel no Centro de São Paulo mesmo após prêmio de R$ 5,7 milhões
Zoeira

Ana Paula Renault mora de aluguel no Centro de São Paulo mesmo após prêmio de R$ 5,7 milhões

Campeã do BBB 26 segue vivendo no mesmo apartamento onde já morava antes do reality.

Redação

28 de Maio de 2026

Imagem da notícia Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo
Zoeira

Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo

A artista confirmou no Rio2C que estará diretamente envolvida no reality show.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'
Zoeira

Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'

Apresentação está marcada para dia 15 de setembro, em São Paulo.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia Desabafo de Tino Marcos era ação de marketing e jornalista vai integrar Porta dos Fundos
Zoeira

Desabafo de Tino Marcos era ação de marketing e jornalista vai integrar Porta dos Fundos

Repórter irá apresentar um programa sobre a Copa do Mundo, mas que não poderá citar o nome da competição.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia Tino Marcos publica desabafo nas redes sociais em busca de emprego: 'Não é fácil'
Zoeira

Tino Marcos publica desabafo nas redes sociais em busca de emprego: 'Não é fácil'

Jornalista esportivo está fora da televisão aberta desde 2021, quando deixou a TV Globo.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia ‘Enjaulada por perseguição’, escreve Deolane em carta na prisão
Zoeira

‘Enjaulada por perseguição’, escreve Deolane em carta na prisão

Apesar de já ter negado, Deolane tem histórico de proximidade com pessoas ligadas ao PCC.

Redação

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia Virgínia e Zé Felipe chegam e vão embora juntos do aniversário de 5 anos da filha
Zoeira

Virgínia e Zé Felipe chegam e vão embora juntos do aniversário de 5 anos da filha

Maria Alice, primogênita do ex-casal, teve uma festa com tema Walt Disney World.

Redação

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia Mariah Carey anuncia primeiros shows no Brasil com turnê 'Christmastime'; veja datas e cidades
Zoeira

Mariah Carey anuncia primeiros shows no Brasil com turnê 'Christmastime'; veja datas e cidades

Estádio e arena de eventos recebem shows.

Redação

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia Morre aos 92 anos mãe do apresentador Tadeu Schmidt
Zoeira

Morre aos 92 anos mãe do apresentador Tadeu Schmidt

O jornalista publicou uma homenagem à mãe em suas redes sociais.

Redação

25 de Maio de 2026

Imagem da notícia Acusada de ligação com o PCC, Deolane Bezerra quase foi presa pela Interpol na Itália
Zoeira

Acusada de ligação com o PCC, Deolane Bezerra quase foi presa pela Interpol na Itália

Influenciadora digital é suspeita de ser um tipo de "caixa" para a facção criminosa.

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia Flávio Dino, do STF, nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra
Zoeira

Flávio Dino, do STF, nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra

Advogada e influenciadora está presa por suspeita de lavagem de dinheiro.

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia Em viagem a Jericoacoara com a família, Viviane Araujo posa de biquíni e arranca elogios da web
Zoeira

Em viagem a Jericoacoara com a família, Viviane Araujo posa de biquíni e arranca elogios da web

Atriz está com a família no litoral cearense após término da novela 'Três Graças'.

Redação

24 de Maio de 2026

1

2 3 4 5