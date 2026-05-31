Rock in Rio 2026 confirma programação completa de atrações; veja lista

A organização do Rock in Rio 2026 oficializou a programação integral para a edição que celebra a diversidade musical na Cidade do Rock. O festival está agendado para ocorrer nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Rio de Janeiro, mobilizando mais de 150 atrações distribuídas em seis palcos.
O elenco deste ano mescla ícones consagrados, como Elton John e Foo Fighters, com fenômenos contemporâneos como o grupo de K-pop Stray Kids e a cantora Demi Lovato. Além das performances internacionais, o evento reserva espaço para celebrações da música brasileira, incluindo o retorno da formação clássica do Barão Vermelho e apresentações de Gilberto Gil e Ivete Sangalo.
Tributos especiais também compõem a agenda, como as homenagens de Péricles à Motown e do Jota Quest ao repertório de Tim Maia. Confira abaixo, a escalação detalhada por palcos e datas.
Line-up completo do Rock in Rio
4 de setembro
Palco Mundo: Foo Fighters, Rise Against, The Hives, Nova Twins.
Palco Sunset: Capital Inicial com Dado Villa-Lobos, Hot Milk, Detonautas com Biquíni, Di Ferrero.
New Dance Order: Steve Angello, Giu x Carola, Atkö ≠, Cat Dealers.
Espaço Favela: Rodrigo do CN, Hitmaker, GBZ7N.
Global Village: Paulinho Moska, Leela, Giovanna Moraes.
Supernova: Diogo Defante, Venere Vai Venus, Rock in Gil com Larissa Luz, Chady.
5 de setembro
Palco Mundo: Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, mgk, Sepultura.
Palco Sunset: Bad Omens, Poppy, Black Pantera com Nervosa, Malvada com Day Limns.
New Dance Order: James Hype, Volkoder, Camila Jun x Eli Iwasa, Victor Lou.
Espaço Favela: Major RD, Canto Cego, Quantum.
Global Village: Korzus, Noturnall + Russell Allen, Rhegia.
Supernova: Supercombo, Lvcas, MC Taya, Zero.
6 de setembro
Palco Mundo: Calvin Harris, Black Eyed Peas, Nelly, Barão Vermelho (formação original).
Palco Sunset: Ne-Yo, Jota Quest toca Tim Maia, BaianaSystem, Calema.
New Dance Order: Meduza, Casa Bonita (Brisotti & Viot), Liu, Sofi Tukker.
Espaço Favela: Xamã, Rael, Budah.
Global Village: Mohamed Ramadan, Mãeana, Bento Gil com Flor Gil.
Supernova: João Gordo & Asteroides Trio, Matanza Ritual, Bayside Kings, O Escritório.
7 de setembro
Palco Mundo: Elton John, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza com Roberto Menescal.
Palco Sunset: Laufey, Péricles canta Motown, Roupa Nova com Guilherme Arantes, Vanessa da Mata com Rubel.
New Dance Order: Fatboy Slim, Aline Rocha, Leo Janeiro & Simo Not Simon, Max Styler.
Espaço Favela: Belo, Mart'nália, Tiee.
Global Village: João Bosco, Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai, Wanda Sá.
Supernova: Alee, Zeca Veloso, Melly, Maui.
11 de setembro
Palco Mundo: Stray Kids, Alok, Hwasa, Nexz.
Palco Sunset: Jamiroquai, PJ Morton, Os Garotin com Duquesa, Jota.Pê com Luedji Luna e Zaynara.
New Dance Order: Neelix & Vegas, Omiki, Departamento, Anna.
Espaço Favela: MC Cabelinho com TZ da Coronel, Puterrier & MC Carol, Caio Luccas.
Global Village: Soulidified, Rio Bronx, Lambateria com Félix Robatto.
Supernova: Ananda, Isa Buzzi, Muse Maya, NandaTsunami.
12 de setembro
Palco Mundo: Maroon 5, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio.
Palco Sunset: Mumford & Sons, João Gomes & Orquestra Brasileira, Gilsons com Daniela Mercury e Olodum, Criolo, Amaro & Dino.
New Dance Order: Alok apresenta Rave The World, Alok & Family, Gabe, Adam Sellouk, Bhaskar.
Espaço Favela: Timbalada, Priscila Senna, Soul de Brasileiro.
Global Village: Mestrinho, Hamilton de Holanda, Badi Assad.
Supernova: Delacruz, Milo J, Yago Oproprio, Celo Dut.
13 de setembro
Palco Mundo: Twenty One Pilots, Halsey, Lola Young, Ivete Sangalo.
Palco Sunset: Zara Larsson, Marina Sena com Céu, Joelma com Viviane Batidão, Carol Biazin com Joyce Alane.
New Dance Order: John Summit, Roddy Lima, Illusionize, Dawn Patrol.
Espaço Favela: Dennis, Suel, Marvvila.
Global Village: Haley Smalls, Lucy Alves, Kynnie.
Supernova: Sant, Bruna Black, Lourena, AR Baby.