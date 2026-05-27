Desabafo de Tino Marcos era ação de marketing e jornalista vai integrar Porta dos Fundos

Tino Marcos é o mais novo contratado do canal de humor Porta dos Fundos. A novidade foi divulgada nesta quarta-feira (26), duas horas após o jornalista fazer um apelo nas redes sociais em busca de emprego.

O desabafo, na realidade, não passou de uma campanha de marketing do próprio Porta dos Fundos. O vídeo de anúncio, publicado no perfil de Tino, brinca com a situação exposta mais cedo.

No material, o repórter simula ligações para ex-colegas da TV Globo, como Galvão Bueno, e até para a cantora Cariúcha, atrás de uma oportunidade de trabalho.

Ele é negado todas as vezes, até que é convocado pelo humorista João Vicente para integrar um novo programa esportivo nos estúdios do Porta.

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Que programa Tino Marcos vai apresentar no Porta dos Fundos?

A legenda da publicação revela que Tino Marcos vai apresentar o "Aquele Campeonato", um programa sobre a Copa do Mundo, mas que não poderá citar o nome da competição de futebol.

"O Porta precisava de um integrante para fechar a seleção do Aquele Campeonato e o Tino Marcos precisava de um freela. Então, fomos mais rápidos que a concorrência e fechamos essa contratação!", brincou a equipe.

Segundo o Porta dos Fundos, a atração estreia 10 de junho e vai ao ar toda segunda, quarta e sexta ao meio-dia no YouTube do Porta e no PortaTV e ficará disponível no Spotify após a exibição.

Assista ao anúncio

Tino pede desculpas pela brincadeira

Pelos stories do Instagram, Tino Marcos falou que recebeu diversas mensagens de apoio, ligações de conhecidos e até ofertas de trabalho após vídeo de "desabafo".

"Muito obrigado pela mobilização de tanta gente. Não esperava que isso fosse ganhar uma repercussão tão grande. Era só uma brincadeira, uma maneira de entrar no Porta dos Fundos de uma forma ousada, diferente", explicou.

"Peço desculpas se, de alguma forma, magoei alguém. Foi só uma brincadeira, porque a gente queria ser rápido para esclarescer tudo", afirmou o jornalista.