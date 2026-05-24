Em viagem a Jericoacoara com a família, Viviane Araujo posa de biquíni e arranca elogios da web

Mal "Três Graças" finalizou, e Viviane Araújo desembarcou no Ceará para dias de sol em Jericoacoara. A atriz compartilhou instantes da viagem nas redes sociais, e está colecionando elogios.

"Minha musa", comentou uma seguidora. "Perfeição" e "Linda", destacaram outros.

Nos registros, ela surge tanto sozinha, em meio à areia e ao mar, quanto ao lado do marido, o administrador Guilherme Militão, e do filho, Joaquim.

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"Colecionando momentos e memórias em família. Dias leves, especiais e cheios de carinho em um lugar que nos recebeu de uma forma única", publicou.

Abaixo, veja fotos da atriz: