Em viagem a Jericoacoara com a família, Viviane Araujo posa de biquíni e arranca elogios da web

Mal "Três Graças" finalizou, e Viviane Araújo desembarcou no Ceará para dias de sol em Jericoacoara. A atriz compartilhou instantes da viagem nas redes sociais, e está colecionando elogios.
"Minha musa", comentou uma seguidora. "Perfeição" e "Linda", destacaram outros.
Nos registros, ela surge tanto sozinha, em meio à areia e ao mar, quanto ao lado do marido, o administrador Guilherme Militão, e do filho, Joaquim.
"Colecionando momentos e memórias em família. Dias leves, especiais e cheios de carinho em um lugar que nos recebeu de uma forma única", publicou.
Abaixo, veja fotos da atriz: