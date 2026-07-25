Conheça Leila Carvalho, a concorrente do Ceará no Miss Universe Brasil 2026

Natural de Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza, Leila Carvalho, de 22 anos, sobe ao palco do Miss Universe Brasil 2026, neste sábado (25), representando o Ceará.
O concurso ocorre na noite deste sábado (25), em São Paulo.
"Representar o Ceará vai muito além de desfilarmos em um palco. Significa dar voz às mulheres que enfrentam desafios diariamente, incentivar meninas a acreditarem em seus sonhos e mostrar que uma origem humilde jamais determina até onde alguém pode chegar", afirma Leila.
A trajetória nos concursos e a coroa estadual
Sua caminhada no universo dos concursos de beleza começou ao representar Horizonte no Miss Teen Ceará.
.O grande marco em sua trajetória ocorreu em janeiro de 2026, quando superou candidatas de diversas regiões e conquistou o título de Miss Universe Ceará 2026
Além da faixa e da coroa oficial, Leila recebeu o prêmio de Melhor Entrevista.
Preparação de alto rendimento e propósito
Para encarar o desafio nacional em alto nível, a representante cearense encarou uma rotina intensa de treinos multidisciplinares.
Sua preparação envolveu aulas semanais de inglês e espanhol, consultoria de imagem pessoal, condicionamento físico e encontros intensivos de passarela aos finais de semana com especialistas da área.
Paralelamente, manteve acompanhamento contínuo em oratória e inteligência emocional para atuar com desenvoltura em entrevistas e compromissos institucionais.
Para a candidata, a disputa vai muito além de desfilar em um palco.
Transmissão na TV aberta e onde assistir ao vivo
A grande final do Miss Universe Brasil 2026 é realizada no Komplexo Tempo, em São Paulo, e marca o retorno histórico do concurso à televisão aberta após sete anos.
A transmissão é exclusiva do grupo Record em todas as suas plataformas. O horário oficial na TV aberta é a partir das 22h30. Haverá ainda exibição simultânea e gratuita da cerimônia pelo site do R7.com e pela plataforma RecordPlus.