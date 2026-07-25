Conheça Leila Carvalho, a concorrente do Ceará no Miss Universe Brasil 2026

Concurso corre na noite sábado (25); veja horário e onde assistir ao vivo

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 21:54
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Legenda: Natural de Horizonte, jovem passou por treinos multidisciplinares para encarar competição que decide a brasileira que irá representar o país no concurso mundial.
Foto: Reprodução/Instagram @victorttavora

Natural de Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza,  Leila Carvalho, de 22 anos, sobe ao palco do Miss Universe Brasil 2026, neste sábado (25), representando o Ceará. 

O concurso ocorre na noite deste sábado (25), em São Paulo.

"Representar o Ceará vai muito além de desfilarmos em um palco. Significa dar voz às mulheres que enfrentam desafios diariamente, incentivar meninas a acreditarem em seus sonhos e mostrar que uma origem humilde jamais determina até onde alguém pode chegar", afirma Leila.

 

A trajetória nos concursos e a coroa estadual

Sua caminhada no universo dos concursos de beleza começou ao representar Horizonte no Miss Teen Ceará.

O grande marco em sua trajetória ocorreu em janeiro de 2026, quando superou candidatas de diversas regiões e conquistou o título de Miss Universe Ceará 2026
.

Além da faixa e da coroa oficial, Leila recebeu o prêmio de Melhor Entrevista. 

Preparação de alto rendimento e propósito

Para encarar o desafio nacional em alto nível, a representante cearense encarou uma rotina intensa de treinos multidisciplinares.

Sua preparação envolveu aulas semanais de inglês e espanhol, consultoria de imagem pessoal, condicionamento físico e encontros intensivos de passarela aos finais de semana com especialistas da área.

Paralelamente, manteve acompanhamento contínuo em oratória e inteligência emocional para atuar com desenvoltura em entrevistas e compromissos institucionais.

Para a candidata, a disputa vai muito além de desfilar em um palco.

Transmissão na TV aberta e onde assistir ao vivo

A grande final do Miss Universe Brasil 2026 é realizada no Komplexo Tempo, em São Paulo, e marca o retorno histórico do concurso à televisão aberta após sete anos.

A transmissão é exclusiva do grupo Record em todas as suas plataformas. O horário oficial na TV aberta é a partir das 22h30. Haverá ainda exibição simultânea e gratuita da cerimônia pelo site do R7.com e pela plataforma RecordPlus.

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