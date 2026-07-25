Miss Universe Brasil 2026 é eleita neste sábado (25): veja horário e onde assistir ao vivo

O tradicional concurso de beleza Miss Universo Brasil realiza a final da 72ª edição neste sábado (25), no Komplexo Tempo, em São Paulo.

A vencedora representará a nação no Miss Universo, versão mundial da competição.

A transmissão será feita por TV aberta, após sete anos de hiato.

A final será transmitida ao vivo pela Record, a partir das 22h30, conforme informações da CNN Brasil.

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Quem apresenta o show é Michelle Barros, ao lado de Natália Guimarães, Miss Brasil e vice-Miss Universe 2007.

A final é disputada por mais de 30 participantes. Participam modelos dos 26 estados, do Distrito Federal e representantes de pontos turísticos como Cataratas do Iguaçu.