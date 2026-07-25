Quem era Káh Felipe, influencer cearense com doença rara que morreu aos 31 anos

Para tratar a doença, a influenciadora chegou a fazer mais de 250 cirurgias.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 11:08

Karine Felipe de Sousa, conhecida como Káh Felipe nas redes sociais, dedicou o trabalho como influencer digital para conscientizar o público sobre a doença rara com a qual convivia desde a infância: xeroderma pigmentoso. A cearense morreu nesta sexta-feira (24) em decorrência de um câncer. 

Káh compartilhava a rotina de cuidados com a doença, que exige proteção rigorosa contra raios ultravioleta.

A condição genética rara provoca extrema sensibilidade aos raios UV, fazendo com que o corpo não consiga se regenerar dos danos causados pela radiação solar. Para tratar a doença, Karine chegou a fazer cerca de 250 procedimentos cirúrgicos. 

Káh Felipe conseguiu mais de 800 mil seguidores no Instagram compartilhando a rotina de cuidados com a doença, mensagens de fé e superação.
Legenda: Káh Felipe conseguiu mais de 800 mil seguidores no Instagram compartilhando a rotina de cuidados com a doença, mensagens de fé e superação.
Foto: Reprodução/Instagram.

Com isso, pessoas com a doença têm a tendência de desenvolver lesões e tumores que podem evoluir para um câncer de pele. Káh compartilhou que, em maio, descobriu uma metástase — quando as células cancerígenas conseguem se disseminar da região original para outras partes do corpo — nos ossos, fígado e pulmão. 

“Desde então, meus dias nunca mais foram os mesmos. Agora me tornei uma paciente paliativa em fase terminal... São dias difíceis, incertos, cheios de dor e sofrimento. Mas mesmo que tudo pareça o fim, eu não vou desistir. Vou continuar lutando todos os dias da minha vida”, escreveu Karine.

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Influenciadora compartilhava fé e família

Além da doença, Káh Felipe compartilhava momentos com o marido, Edmilson Alcântara, e a filha Kaya, de três anos, com seus mais de 800 mil seguidores. Mensagens de fé e superação também faziam parte do conteúdo da influenciadora. 

Em maio, depois da descoberta da metástase, Karine postou o vídeo do momento em que foi batizada. “O diagnóstico mudou muita coisa dentro de mim… existem dias difíceis, dores físicas, noites de medo e um coração tentando aprender a lidar com tudo isso. Mas em meio ao caos, eu encontrei algo maior que a dor: a presença de Jesus”, escreveu. 

Poucos dias antes da morte, já internada para tratar as consequências graves da doença, Káh também mostrou o carinho da filha ao visitá-la, com fotos de beijos e abraços.

“16 dias internada, longe de casa, longe das pessoas que eu mais amo nessa vida, e quando eles vem aqui meu dia se torna mais leve, mais alegre”, disse na legenda. 

Velório ocorreu em Maracanaú

O velório da influenciadora ocorreu neste sábado (25), no Memorial Fortaleza, em Maracanaú. O marido de Karine postou uma mensagem nos stories afirmando que seguidores da esposa seriam bem-vindos para prestar as últimas homenagens. 

“A presença de cada um será uma forma de retribuir todo o carinho, a amizade e o amor que ela dedicou ao longo da vida. Tenho certeza que ela ficaria muito feliz em ver todos aqueles que fizeram parte da sua caminhada reunidos para se despedir com respeito, amor e saudade”, disse Edmilson. 

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