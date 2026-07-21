Grávida, atriz Isabella Scherer revela diagnóstico de toxoplasmose: 'Fiquei desesperada'

Grávida do terceiro filho, a atriz e ex-MasterChef Isabella Scherer revelou que foi diagnosticada com toxoplasmose. A informação foi compartilhada por meio de vídeos publicados no Instagram, na última sexta-feira (17).

Segundo ela, a descoberta da doença ocorreu na décima semana de gestação. "O primeiro exame positivo, era final do dia, saiu o resultado, eu chorava e fiquei desesperada”, iniciou ela.

Isabella lembrou que, na época, estava prestes a viajar para o exterior, mas deixou o plano de lado por medo do que poderia acontecer.

Ao fim do relato, ela ressaltou que o bebê não foi afetado pela condição, provavelmente devido ao diagnóstico rápido e ao tratamento imediato.

"O chute é que eu consegui pegar no exame nos três primeiros dias de infecção. Eu dei muita sorte”, finalizou.

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O que é toxoplasmose?

A toxoplasmose é uma infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. S

egundo o Ministério da Saúde (MS), a transmissão pode ocorrer pelo consumo de carne crua ou malpassada, água, frutas e verduras contaminadas ou pelo contato com solo que contenha fezes de gatos infectados.

Em gestantes infectadas, a atenção deve ser redobrada, pois doença pode provocar complicações importantes para o bebê, como alterações oculares e neurológicas.

Por isso, durante a gravidez, as principais recomendações são:

Não consumir carne crua ou malpassada;

Lavar cuidadosamente frutas, verduras e legumes;

Higienizar as mãos após manipular alimentos crus;

Usar luvas ao mexer com terra ou jardinagem.

Atriz rebate críticas

Dias após compartilhar o diagnóstico dela com os seguidores, Isabella voltou a comentar o assunto no Instagram.

Ela afirmou que recebeu diversas mensagens de apoio, mas também teve quem a criticou.

Em um dos vídeos, ela sugeriu que os gatos de pai, o nadador olímpico Fernando Scherer, também conhecido como Xuxa, poderiam ter alguma responsabilidade pelo contágio.

A partir dessa fala, a atriz passou a ser atacada no Instagram. Segundo ela, as mensagens afirmavam que ela tinha insinuado que a toxoplasmose é transmitida somente pelo mero contato com gatos.

Revoltada com a repercussão negativa, ela voltou ao Instagram para se defender. "Ontem mesmo tinha mil comentários no meu Instagram agradecendo por explicar e não culpar os felinos, aí um veículo distorceu tudo o que eu falei e vocês vêm replicar e criar um hate sem sentido, sem nem ter visto o depoimento real", respondeu.