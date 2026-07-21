Grávida, atriz Isabella Scherer revela diagnóstico de toxoplasmose: 'Fiquei desesperada'

Grávida do terceiro filho, a atriz e ex-MasterChef Isabella Scherer revelou que foi diagnosticada com toxoplasmose. A informação foi compartilhada por meio de vídeos publicados no Instagram, na última sexta-feira (17).
Segundo ela, a descoberta da doença ocorreu na décima semana de gestação. "O primeiro exame positivo, era final do dia, saiu o resultado, eu chorava e fiquei desesperada”, iniciou ela.
Isabella lembrou que, na época, estava prestes a viajar para o exterior, mas deixou o plano de lado por medo do que poderia acontecer.
Ao fim do relato, ela ressaltou que o bebê não foi afetado pela condição, provavelmente devido ao diagnóstico rápido e ao tratamento imediato.
"O chute é que eu consegui pegar no exame nos três primeiros dias de infecção. Eu dei muita sorte”, finalizou.
O que é toxoplasmose?
A toxoplasmose é uma infecção causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. S
egundo o Ministério da Saúde (MS), a transmissão pode ocorrer pelo consumo de carne crua ou malpassada, água, frutas e verduras contaminadas ou pelo contato com solo que contenha fezes de gatos infectados.
Em gestantes infectadas, a atenção deve ser redobrada, pois doença pode provocar complicações importantes para o bebê, como alterações oculares e neurológicas.
Por isso, durante a gravidez, as principais recomendações são:
- Não consumir carne crua ou malpassada;
- Lavar cuidadosamente frutas, verduras e legumes;
- Higienizar as mãos após manipular alimentos crus;
- Usar luvas ao mexer com terra ou jardinagem.
Atriz rebate críticas
Dias após compartilhar o diagnóstico dela com os seguidores, Isabella voltou a comentar o assunto no Instagram.
Ela afirmou que recebeu diversas mensagens de apoio, mas também teve quem a criticou.
Em um dos vídeos, ela sugeriu que os gatos de pai, o nadador olímpico Fernando Scherer, também conhecido como Xuxa, poderiam ter alguma responsabilidade pelo contágio.
A partir dessa fala, a atriz passou a ser atacada no Instagram. Segundo ela, as mensagens afirmavam que ela tinha insinuado que a toxoplasmose é transmitida somente pelo mero contato com gatos.
Revoltada com a repercussão negativa, ela voltou ao Instagram para se defender. "Ontem mesmo tinha mil comentários no meu Instagram agradecendo por explicar e não culpar os felinos, aí um veículo distorceu tudo o que eu falei e vocês vêm replicar e criar um hate sem sentido, sem nem ter visto o depoimento real", respondeu.