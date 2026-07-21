Atriz de ‘Godzilla vs. Kong’, Kaylee Hottle morre aos 18 anos

A atriz Kaylee Hottle, conhecida por participar do filme "Godzilla vs. Kong", morreu aos 18 anos em um acidente de carro.

O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (21), segundo informações do TMZ.

O pai dela, Joshua Hottle, detalhou que ela estava em Maryland, nos Estados Unidos, durante uma transmissão ao vivo de 23 minutos nas redes sociais.

Na gravação, ele explicou a ocorrência na Língua de Sinais Americana (ASL), acrescentando que precisou viajar até Maryland para realizar o reconhecimento do corpo.

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Quem era Kaylee Hottle?

A ariz nasceu em Atlanta, no estado da Geórgia. Ela vinha de uma família surda.

Em sua carreira, participou de diversos comerciais e estrelou uma campanha para o aplicativo de mensagens em vídeo Glide.

Conforme o g1, essa ferramenta é amplamente utilizada pela comunidade com deficiência auditiva.

Kaylee Hottle interpretou a personagem Jia, em "Godzilla vs. Kong", em 2021. Ela retornou para a continuação no filme de 2024, "Godzilla X Kong: O Novo Império".