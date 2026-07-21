Harry Styles cancela show no Brasil por 'problema de saúde'

Apresentação que ocorreria na noite desta terça-feira (21) foi cancelada, mas show marcado para a sexta (24) segue confirmado.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 10:37 (Atualizado às 10:40)
capa da noticia
Legenda: Harry Styles já realizou dois shows no Brasil na semana passada e tem outro previsto para a próxima sexta-feira (24).
Foto: Anthony Pham / Reprodução / Instagram.

O show do cantor britânico Harry Styles que ocorreria na noite desta terça-feira (21), em São Paulo, foi cancelado. O comunicado oficial cita o motivo como um “problema de saúde na turnê”.

O texto da produtora de eventos Livenation, que trouxe o artista ao Brasil, não especifica qual o problema ou, mesmo, se a questão de saúde é do próprio Harry ou de outra pessoa envolvida com as apresentações.

Nos comentários da postagem do cancelamento, fãs especularam que o cantor, que fez dois shows em São Paulo nos dias 17 e 18, estaria gripado.

“(No) primeiro show ele já estava tossindo, teve uma musica que ele parou de cantar”, disse uma fã. “(Ele estava) tossindo no último show, pegando friagem”, acrescentou outra.

Veja também

Imagem da notícia: Luiz Caldas apresenta show 'Voz e Violão' no Cineteatro São Luiz; veja data e ingresso
Verso

Luiz Caldas apresenta show 'Voz e Violão' no Cineteatro São Luiz; veja data e ingresso
Imagem da notícia: Guia de shows: mês de julho terá festivais e nomes da MPB, do rap e do reggae em Fortaleza
Opinião

Guia de shows: mês de julho terá festivais e nomes da MPB, do rap e do reggae em Fortaleza

A turnê em São Paulo tem uma última apresentação prevista para a próxima sexta-feira (24). Conforme o anúncio oficial da produtora, este show “acontecerá conforme programado”.

Segundo a empresa, o reembolso para os ingressos do show cancelado será feito pelo mesmo canal de compra. A Livenation acrescenta que ingressos para a apresentação do dia 24 serão disponibilizados para compra exclusiva de portadores de ingressos do show cancelado.

“Trabalhamos junto ao local do evento para liberar o maior número possível de ingressos para o show de sexta-feira, mas, por favor, tenham em mente que a disponibilidade é extremamente limitada”, diz a nota.

Maiores informações tanto sobre o reembolso quanto sobre a leva exclusiva de ingressos disponíveis para compra serão fornecidas por e-mail pela Ticketmaster Brasil, responsável pela venda.

Confira comunicado de cancelamento

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento Artes Cultura e Entretenimento/show

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Harry Styles cancela show no Brasil por 'problema de saúde'

2

Harmonização facial de Vini Jr. repercute nas redes sociais

3

Carolina Dieckmmann fala sobre saudade um ano após morte de Preta Gil

4

Justiça dos EUA suspende compra da Warner Bros. pela Paramount

5

'Vingadores: Doutor Destino' tem primeiro trailer oficial divulgado; assista

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Harry Styles cancela show no Brasil por 'problema de saúde'
Zoeira

Harry Styles cancela show no Brasil por 'problema de saúde'

Apresentação que ocorreria na noite desta terça-feira (21) foi cancelada, mas show marcado para a sexta (24) segue confirmado.

Redação

Há 59 minutos

Imagem da notícia Harmonização facial de Vini Jr. repercute nas redes sociais
Zoeira

Harmonização facial de Vini Jr. repercute nas redes sociais

No dia 25 de junho, o e a influenciadora Virginia Fonseca reataram o namoro.

Redação

Imagem da notícia Carolina Dieckmmann fala sobre saudade um ano após morte de Preta Gil
Zoeira

Carolina Dieckmmann fala sobre saudade um ano após morte de Preta Gil

Atriz afirmou que o "Dia da Amizade virou o dia da saudade".

Redação

Imagem da notícia Justiça dos EUA suspende compra da Warner Bros. pela Paramount
Zoeira

Justiça dos EUA suspende compra da Warner Bros. pela Paramount

Autoridades argumentam que a fusão representaria um risco para a livre concorrência e para os consumidores.

Diário do Nordeste/AFP

Imagem da notícia 'Vingadores: Doutor Destino' tem primeiro trailer oficial divulgado; assista
Zoeira

'Vingadores: Doutor Destino' tem primeiro trailer oficial divulgado; assista

Quinto filme da franquia está previsto para estrear nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia Dia do Amigo: mensagens para enviar no WhatsApp e redes sociais
Zoeira

Dia do Amigo: mensagens para enviar no WhatsApp e redes sociais

Celebrada em 20 de julho, a data homenageia a amizade e teve origem inspirada na chegada do homem à Lua; confira frases para compartilhar com pessoas especiais.

Redação

Imagem da notícia Ronaldinho Gaúcho foi convidado por Madonna para final da Copa do Mundo 2026: 'Muito querida'
Zoeira

Ronaldinho Gaúcho foi convidado por Madonna para final da Copa do Mundo 2026: 'Muito querida'

Jogador participou da cerimônia no intervalo da partida entre Argentina e Espanha.

Redação

Imagem da notícia Com fama de pé-frio, Drake aposta quase R$ 8 milhões em vitória da Argentina na Copa do Mundo
Zoeira

Com fama de pé-frio, Drake aposta quase R$ 8 milhões em vitória da Argentina na Copa do Mundo

O artista é embaixador global de uma plataforma de cripto-apostas e cassino online.

Redação

Imagem da notícia Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (19/07)?
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (19/07)?

Apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, o quadro tem perguntas de conhecimentos gerais.

Redação

Imagem da notícia 'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (19); entenda
Zoeira

'Viver Sertanejo' não será exibido neste domingo (19); entenda

O programa apresentado por Daniel dará espaço ao GP da Bélgica de Fórmula 1.

Redação