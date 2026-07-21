Harry Styles cancela show no Brasil por 'problema de saúde'

O show do cantor britânico Harry Styles que ocorreria na noite desta terça-feira (21), em São Paulo, foi cancelado. O comunicado oficial cita o motivo como um “problema de saúde na turnê”.

O texto da produtora de eventos Livenation, que trouxe o artista ao Brasil, não especifica qual o problema ou, mesmo, se a questão de saúde é do próprio Harry ou de outra pessoa envolvida com as apresentações.

Nos comentários da postagem do cancelamento, fãs especularam que o cantor, que fez dois shows em São Paulo nos dias 17 e 18, estaria gripado.

“(No) primeiro show ele já estava tossindo, teve uma musica que ele parou de cantar”, disse uma fã. “(Ele estava) tossindo no último show, pegando friagem”, acrescentou outra.

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A turnê em São Paulo tem uma última apresentação prevista para a próxima sexta-feira (24). Conforme o anúncio oficial da produtora, este show “acontecerá conforme programado”.

Segundo a empresa, o reembolso para os ingressos do show cancelado será feito pelo mesmo canal de compra. A Livenation acrescenta que ingressos para a apresentação do dia 24 serão disponibilizados para compra exclusiva de portadores de ingressos do show cancelado.

“Trabalhamos junto ao local do evento para liberar o maior número possível de ingressos para o show de sexta-feira, mas, por favor, tenham em mente que a disponibilidade é extremamente limitada”, diz a nota.

Maiores informações tanto sobre o reembolso quanto sobre a leva exclusiva de ingressos disponíveis para compra serão fornecidas por e-mail pela Ticketmaster Brasil, responsável pela venda.

Confira comunicado de cancelamento