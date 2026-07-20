Luiz Caldas apresenta show 'Voz e Violão' no Cineteatro São Luiz; veja data e ingresso

O cantor e compositor Luiz Caldas volta a Fortaleza no fim deste mês com o espetáculo "Voz e Violão". A apresentação acontece no dia 31 de julho, às 20h, na Sala Luiz Severiano Ribeiro, do Cineteatro São Luiz.

No formato intimista, o artista baiano revisita diferentes fases de carreira, interpretando sucessos que marcaram trajetória.

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O repertório inclui canções ligadas ao Carnaval da Bahia, movimento do qual é um dos principais nomes, além de composições da música popular brasileira.

Luiz Caldas é conhecido como o "pai do axé music" e um dos maiores precursores do ritmo baiano. O maior sucesso é a clássica "Fricote" (do álbum Magia, de 1985). Outros grandes sucessos que marcaram a carreira dele incluem "Haja Amor", "Tieta" e "Odé e Adão".

Serviço

Show: Luiz Caldas – 'Voz e Violão'

Data: 31 de julho (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Sala Luiz Severiano Ribeiro – Cineteatro São Luiz, em Fortaleza

Classificação indicativa: Livre

Inteira: R$ 180

Meia-entrada: R$ 90