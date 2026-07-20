Luiz Caldas apresenta show 'Voz e Violão' no Cineteatro São Luiz; veja data e ingresso

O repertório inclui canções ligadas ao Carnaval da Bahia.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
20 de Julho de 2026 - 14:08
capa da noticia
Legenda: Luiz Caldas é conhecido como o 'pai do axé music'.
Foto: Reprodução/Facebook.

O cantor e compositor Luiz Caldas volta a Fortaleza no fim deste mês com o espetáculo "Voz e Violão". A apresentação acontece no dia 31 de julho, às 20h, na Sala Luiz Severiano Ribeiro, do Cineteatro São Luiz.

No formato intimista, o artista baiano revisita diferentes fases de carreira, interpretando sucessos que marcaram trajetória.

Veja também

Imagem da notícia: Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia
Verso

Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia
Imagem da notícia: Baixista da banda L7, Jennifer Finch, morre aos 59 anos
Verso

Baixista da banda L7, Jennifer Finch, morre aos 59 anos

O repertório inclui canções ligadas ao Carnaval da Bahia, movimento do qual é um dos principais nomes, além de composições da música popular brasileira.

Luiz Caldas é conhecido como o "pai do axé music" e um dos maiores precursores do ritmo baiano. O maior sucesso é a clássica "Fricote" (do álbum Magia, de 1985). Outros grandes sucessos que marcaram a carreira dele incluem "Haja Amor", "Tieta" e "Odé e Adão".

Serviço

Show: Luiz Caldas – 'Voz e Violão'
Data: 31 de julho (sexta-feira)
Horário: 20h
Local: Sala Luiz Severiano Ribeiro – Cineteatro São Luiz, em Fortaleza
Classificação indicativa: Livre
Inteira: R$ 180
Meia-entrada: R$ 90

VC Repórter

Imagem da notícia Luiz Caldas apresenta show 'Voz e Violão' no Cineteatro São Luiz; veja data e ingresso
Verso

Luiz Caldas apresenta show 'Voz e Violão' no Cineteatro São Luiz; veja data e ingresso

O repertório inclui canções ligadas ao Carnaval da Bahia.

Redação

Há 10 minutos

Imagem da notícia Edisca realiza bazar com mais de 3 mil peças a partir de R$ 15 até domingo (26)
Verso

Edisca realiza bazar com mais de 3 mil peças a partir de R$ 15 até domingo (26)

Todo lucro obtido com a venda das peças será destinado à manutenção dos programas da Edisca.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Baixista da banda L7, Jennifer Finch, morre aos 59 anos
Verso

Baixista da banda L7, Jennifer Finch, morre aos 59 anos

Informação foi divulgada pelo grupo musical via redes sociais.

Redação

Imagem da notícia Corpo do jornalista Renato Machado é velado em cerimônia aberta no RJ
Verso

Corpo do jornalista Renato Machado é velado em cerimônia aberta no RJ

Familiares e amigos se despediram do comunicador na manhã desta sexta-feira (17).

Redação

Imagem da notícia Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia
Verso

Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia

Cantor de 83 anos deve receber alta nos próximos dias.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Morre Brenda Fricker, de 'Esqueceram de Mim 2’, aos 81 anos
Verso

Morre Brenda Fricker, de 'Esqueceram de Mim 2’, aos 81 anos

Causa da morte da atriz não foi revelada.

Redação

Imagem da notícia Livro de terror torna o leitor um investigador ao usar formatos de celular e pasta de arquivos
Verso

Livro de terror torna o leitor um investigador ao usar formatos de celular e pasta de arquivos

Obra "Não mexa", de Mikito Chinen, foca no thriller japonês para criar narrativa imersiva.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Filha de Renato Machado se despede do pai em mensagem: 'Deu tempo de tudo'
Verso

Filha de Renato Machado se despede do pai em mensagem: 'Deu tempo de tudo'

Jornalista faleceu nesta quinta-feira (16) no Rio de Janeiro.

Carol Melo

Imagem da notícia Morre jornalista Renato Machado, aos 83 anos, no Rio de Janeiro
Verso

Morre jornalista Renato Machado, aos 83 anos, no Rio de Janeiro

A causa da morte não foi revelada.

Redação

Imagem da notícia Causa da morte de Sam Neill é divulgada
Verso

Causa da morte de Sam Neill é divulgada

Ator morreu aos 78 anos, na última segunda-feira (13).

Redação

 e 

AFP