Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho publica fotos com ex-namorada e recebe apoio de famosos

Em julho, o músico e a empresária Lilibeth Monteiro viajaram juntos para Paris.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 09:57
capa da noticia
Legenda: O músico compartilhou duas fotos ao lado da empresária no Instagram.
Foto: Reprodução Instagram /@roberto_de_carvalho.

Três anos após a morte de Rita Lee, o músico Roberto de Carvalho - viúvo da cantora - assumiu discretamente um novo relacionamento. Na madrugada deste domingo (2), ele publicou em seu Instagram duas fotos ao lado da empresária Lilibeth Monteiro, com quem namorou na juventude, recebendo apoio de familiares e amigos. 

A suspeita de um romance entre os dois já era assunto entre amigos de Lilibeth, segundo divulgado no começo de julho pela colunista Lu Lacerda, da Veja Rio, ocasião em que os dois viajaram juntos à Paris. 

Nos comentários da publicação, diversos fãs e famosos manifestaram apoio à nova relação.

Entre eles, a apresentadora Astrid Fontenelle, que escreveu: "O AMOR cura! Bom te ver feliz!". Já a jornalista Renata Ceribelle disse que ama ver os dois Juntos. "Que potência", destacou. 

Beto Lee, filho de Roberto e Rita Lee, deixou emojis de coração e de mãos para o alto. A atriz Maria Ribeiro, por sua vez, escreveu: "Apenas o casal do ano".

Veja também

Imagem da notícia: Rita Lee e Roberto de Carvalho: um amor de mais de 46 anos, três filhos e muitos discos

Rita Lee e Roberto de Carvalho: um amor de mais de 46 anos, três filhos e muitos discos

Imagem da notícia: Rita Lee e minha memória afetiva dos palcos de Fortaleza

Rita Lee e minha memória afetiva dos palcos de Fortaleza

Quem é Lilibeth Monteiro?

Lilibeth Monteiro, de 68 anos, é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha, holding de investimentos brasileira fundada no Rio de Janeiro. 

Ela foi casada com o ex-presidente Fernando Collor, com quem teve dois filhos.

Rita Lee e Roberto de Carvalho

Rita Lee e Roberto de Carvalho ficaram juntos por 46 anos, desde que se conheceram, até a morte da cantora, em maio de 2023.  Eles tiveram três filhos: Beto Lee, João Lee e Antônio Lee; e dois netos. 

Além de companheiros, Rita e Roberto foram grandes parceiros musicais. Juntos, fizeram cinco álbuns: Rita Lee e Roberto de Carvalho (1982), Bombom (1983), Rita e Roberto (1985), Flerte Fatal (1987) e Rita Lee & Roberto de Carvalho "Perto do Fogo" (1990), além das muitas turnês e da parceria no palco até o último show. 

O encontro entre os dois, que inspirou diversas músicas, foi intermediado pelo cantor Ney Matogrosso. Roberto era guitarrista da banda dele e Rita o viu durante uma apresentação.

 

 

Assuntos Relacionados
Sociedade e Saúde Artes Cultura e Entretenimento

VC Repórter

Imagem da notícia Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho publica fotos com ex-namorada e recebe apoio de famosos
Verso

Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho publica fotos com ex-namorada e recebe apoio de famosos

Em julho, o músico e a empresária Lilibeth Monteiro viajaram juntos para Paris.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Museu da Escrita fecha em Fortaleza e muda de local; veja onde
Verso

Museu da Escrita fecha em Fortaleza e muda de local; veja onde

Instituição funcionará no atual endereço, no bairro Dionísio Torres, até a próxima terça-feira (4).

Redação

Imagem da notícia Wagner Moura confirma papel em novo ‘Onze Homens e Um Segredo’ e aborda rumores sobre X-Men e 007
Verso

Wagner Moura confirma papel em novo ‘Onze Homens e Um Segredo’ e aborda rumores sobre X-Men e 007

Ator baiano elogiou o ator e diretor Bradley Cooper e comentou sobre notícias que estaria cotado para filmes das célebres franquias.

Redação

Imagem da notícia Mostra de cinema para crianças tem realização gratuita em quatro municípios cearenses
Verso

Mostra de cinema para crianças tem realização gratuita em quatro municípios cearenses

8ª edição do Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual começa no próximo dia 4 de agosto.

João Gabriel Tréz

Imagem da notícia Dragão do Mar inicia nova etapa de obras de manutenção e qualificação em agosto
Verso

Dragão do Mar inicia nova etapa de obras de manutenção e qualificação em agosto

Intervenções estão previstas para o bloco superior e devem seguir até setembro.

João Gabriel Tréz

Imagem da notícia Obras que farão parte do Complexo Yolanda e Edson Queiroz passam por processo de conservação
Verso

Obras que farão parte do Complexo Yolanda e Edson Queiroz passam por processo de conservação

O espaço está previsto para ser inaugurado no dia 12 de novembro.

Redação

Imagem da notícia Anitta usa moda autoral cearense em novo projeto: ‘Holofote para pequenas marcas’
Verso

Anitta usa moda autoral cearense em novo projeto: ‘Holofote para pequenas marcas’

Cantora usa brincos da The-Morais, em parceria com a Catarina Mina, em obra audiovisual do álbum “Equilibrivm II”.

João Gabriel Tréz

Imagem da notícia Ceará recebe laboratório de roteiro com formato inédito no Brasil; saiba como se inscrever
Verso

Ceará recebe laboratório de roteiro com formato inédito no Brasil; saiba como se inscrever

Iniciativa é ligada ao Lab Cena 15, da escola de formação artística cearense Porto Iracema das Artes.

João Gabriel Tréz

Imagem da notícia Cearense Socorro Acioli é autora mais vendida da Flip em 2026
Verso

Cearense Socorro Acioli é autora mais vendida da Flip em 2026

Autora voltou ao topo de mais vendidos da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

João Gabriel Tréz

Imagem da notícia Lula decreta três dias de luto oficial pela morte do cearense Luiz Carlos Barreto
Verso

Lula decreta três dias de luto oficial pela morte do cearense Luiz Carlos Barreto

Presidente declarou importância de Barreto para a cultura nacional e anunciou o decreto em rede social.

Redação