Viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho publica fotos com ex-namorada e recebe apoio de famosos

Três anos após a morte de Rita Lee, o músico Roberto de Carvalho - viúvo da cantora - assumiu discretamente um novo relacionamento. Na madrugada deste domingo (2), ele publicou em seu Instagram duas fotos ao lado da empresária Lilibeth Monteiro, com quem namorou na juventude, recebendo apoio de familiares e amigos.

A suspeita de um romance entre os dois já era assunto entre amigos de Lilibeth, segundo divulgado no começo de julho pela colunista Lu Lacerda, da Veja Rio, ocasião em que os dois viajaram juntos à Paris.

Nos comentários da publicação, diversos fãs e famosos manifestaram apoio à nova relação.

Entre eles, a apresentadora Astrid Fontenelle, que escreveu: "O AMOR cura! Bom te ver feliz!". Já a jornalista Renata Ceribelle disse que ama ver os dois Juntos. "Que potência", destacou.

Beto Lee, filho de Roberto e Rita Lee, deixou emojis de coração e de mãos para o alto. A atriz Maria Ribeiro, por sua vez, escreveu: "Apenas o casal do ano".

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Quem é Lilibeth Monteiro?

Lilibeth Monteiro, de 68 anos, é vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha, holding de investimentos brasileira fundada no Rio de Janeiro.

Ela foi casada com o ex-presidente Fernando Collor, com quem teve dois filhos.

Rita Lee e Roberto de Carvalho

Rita Lee e Roberto de Carvalho ficaram juntos por 46 anos, desde que se conheceram, até a morte da cantora, em maio de 2023. Eles tiveram três filhos: Beto Lee, João Lee e Antônio Lee; e dois netos.

Além de companheiros, Rita e Roberto foram grandes parceiros musicais. Juntos, fizeram cinco álbuns: Rita Lee e Roberto de Carvalho (1982), Bombom (1983), Rita e Roberto (1985), Flerte Fatal (1987) e Rita Lee & Roberto de Carvalho "Perto do Fogo" (1990), além das muitas turnês e da parceria no palco até o último show.

O encontro entre os dois, que inspirou diversas músicas, foi intermediado pelo cantor Ney Matogrosso. Roberto era guitarrista da banda dele e Rita o viu durante uma apresentação.