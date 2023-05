Rita Lee e Roberto de Carvalho: um amor de mais de 46 anos, três filhos e muitos discos

"Será que a gente ainda será/ A velha estória de amor que sempre acaba bem, meu bem / Meio démodé para hoje em dia", dizem os versos autobiográficos de Rita e Roberto em "Só de Você" (1982). O casal esteve junto desde 1976, teve três filhos homens, compôs e gravou em parceria mais de uma centena de canções.

Legenda: Roberto de Carvalho e os três filhos do casal: Beto, João e Antonio Lee Foto: Reprodução/Instagram

Morte de Rita Lee

Rita Lee morreu na noite de segunda-feira (8), após jornada de tratamento de um câncer. O velório será aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, nesta quarta-feira (10), das 10h às 17h. O corpo será cremado, segundo desejo da própria rita, em cerimônia particular.

Legenda: Na comemoração dos 70 anos de Roberto de Carvalho, em novembro do ano passado, a família se reuniu no site em São Paulo, onde o casal mora e tem um estúdio de gravações particular Foto: Reprodução Instagram

Parceria musical com Roberto de Carvalho

Das uniões mais importantes na música brasileira, Rita Lee e Roberto de Carvalho deram o tom ao rock nacional com letras ácidas, irreverentes, cheias de sensualidade.

O hit "Mania de Você" está presente no primeiro disco de parceria da dupla, de 1976, no início do realcionamento e fez sucesso ao destacar a sexualidade, a partir de um ponto de vista feminino

. “Foi em cinco minutos que a gente fez Mania de Você. A gente tinha acabado de transar, ele pegou o violão e eu o caderninho e começamos: : ‘Meu bem, você me dá água na boca…'", contou Rita no livro Songbook volume 2.