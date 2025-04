Dia Mundial do Livro: Confira 6 leituras leves para ler e celebrar a data

Há quem diga que os amantes de livros são, no fundo, grandes acumuladores. De palavras, de mundos e de histórias que não viveram, ainda que sintam como se fossem suas. No Dia Mundial do Livro, celebrado nesta quarta-feira (23), o Diário do Nordeste organizou uma lista com cinco sugestões de leituras leves e divertidas em comemoração à data.

Com leituras diversas, há indicações de romances, sonetos, diários, cordéis e até cartas — trocadas entre os escritores e amigos Fernando Sabino e Clarice Lispector.

As histórias são atravessadas por uma escrita cuidadosa e atenta às palavras escolhidas. Nas tramas, os leitores podem encontrar sentimentos universais, como o luto, a dor de um amor não correspondido, e o medo de envelhecer. Mas também podem encontrar mistério, realismo mágico e até figuras históricas.

Confira a seleção abaixo, com seis títulos para celebrar a data.

Veja também Verso Fernanda Torres: conheça 'Fim' e outros livros da possível indicada ao Oscar 2025 Verso Gosta de livros sobre relatos e memórias? Conheça 7 obras que mergulham nesse universo, de Fernanda Young a Patti Smith

1. Cartas perto do coração, de Fernando Sabino e Clarice Lispector

Para quem gosta de cartas, o livro "Cartas perto do coração", de Fernando Sabino e Clarice Lispector, garante uma troca de conselhos entre grandes nomes da literatura brasileira. A obra reúne a correspondência trocada entre eles durante os anos de 1946 e 1969, revelando uma amizade profunda e cheia de afeto e reflexões sobre a vida e o próprio ato de escrever.

Legenda: Correspondência entre Fernando Sabino e Clarice Lispector é compartilhada para o público brasileiro no livro "Cartas perto do coração" Foto: Divulgação

Esta nova edição especial possui prefácio da professora Nádia Gotlib, referência nos estudos sobre Clarice Lispector no Brasil. A leitura cativante e íntima ambientar o leitor entre as conversas entre os dois.

Veja também Verso O que é literatura de cura? Conheça gênero para quem busca refúgio na ficção e conforto em momentos de crise Verso Saiba quem é Eve Babitz, cuja obra chega ao Brasil com segredos da cena underground de Los Angeles dos anos 1970

2. Oração para Desaparecer, de Socorro Acioli

Em "Oração para Desaparecer", a escritora cearense Socorro Acioli escreve uma história que mistura realismo mágico e mistério. A trama acompanha Cida que, após acordar sem memória, precisa reconstruir sua vida do zero. Nesse processo, tem apenas a língua como pista de sua origem. Ao lado de personagens marcantes como Jorge e Joana, ela percorre um caminho de recomeço, reconstrução e reencontro com suas raízes.

Legenda: Livro "Oração para desaparecer", da Socorro Acioli, conta com mistério e realismo fantástico Foto: Divulgação

A escrita de Socorro é envolvente e cheia de simbolismos. No livro, ela vai abordar temas como pertencimento, enquanto conecta memórias apagadas a histórias nunca esquecidas.

3. Tudo o que posso te contar, de Cecilia Madonna Young

Em "Tudo o que posso te contar", Cecilia Madonna Young estreia na literatura com uma narrativa honesta e sensível. Ao expôr seus diários íntimos, decorados com colagens, desenhos, recortes de revista e estrelinhas coloridas, evidencia o paradoxal desejo de desaparecer, enquanto quer viver a vida ao máximo. Suas referências são diversas, indo desde Leonard Cohen e Fiona Apple, a Taylor Swift, Glee e Phoebe Bridgers.

Legenda: Em "tudo o que posso te contar", Cecilia Madonna Young emociona com livro sobre os desafios de crescer Foto: Divulgação

Seu diário é uma construção sincera sobre saúde mental, luto, mudanças, crescimento e a busca por pertencimento. Ela fala sem filtros sobre depressão, ansiedade, e anorexia, assim como sobre alegrias por encontros inesperados com ídolos encontrados ao acaso. Para os jovens, ela faz parecer com que certas vivências individuais, são universais, possibilitando confortos e saídas através de seus relatos.

4. Os abismos, de Pilar Quintana

O livro "Os abismos", de Pilar Quintana, já é indicado para quem quer conhecer mais da literatura latino-americana contemporânea, especialmente por uma perspectiva feminina e sensível. O romance acompanha Claudia, uma menina que observa atentamente os conflitos entre seus pais e a depressão silenciosa da mãe. Ambientada em Cáli, na Colômbia, aborda as emoções e as dores de crescer e de sair da infância.

Legenda: Em "Os Abismos", os leitores têm acesso a uma história contada a partir de uma perspectiva infantil Foto: Divulgação

Com a obra, Pilar foi vencedora do Prêmio Alfaguara, conseguindo se destacar com uma escrita sutil, capaz de construir um retrato delicado sobre a infância, os laços familiares e os inúmeros não ditos no ambiente dos adultos.

5. Heroínas negras brasileiras: em 15 cordéis, de Jarid Arraes

Foi por meio do cordel que a escritora cearense Jarid Arraes recontou a trajetória de 15 heroínas negras em seu livro. A obra evidencia a vida de Antonieta de Barros, Aqualtune, Carolina Maria de Jesus, Dandara, Esperança Garcia, Eva Maria do Bonsucesso, Laudelina de Campos, Luisa Mahin, Maria Felipa, Maria Firmina, Mariana Crioula, Na Agontimé, Tereza de Benguela, Tia Ciata e Zacimba Gaba.

Legenda: Livro "Heroína Negras Brasileiras em 15 Cordéis", de Jarid Arraes, resgata figuras históricas Foto: Divulgação

Essas figuras marcaram a história do Brasil, mas muitas vezes são esquecidas pela narrativa oficial. O livro "Heroínas negras brasileiras: em 15 cordéis" possui ilustrações de Gabriela Pires. Com uma linguagem acessível, se configura como um resgate histórico, cultural e poético da vida dessas mulheres.

6. Sonetos, de Florbela Espanca

O livro "Sonetos", de Florbela Espanca, apresenta a poesia romântica e melancólica dessa escritora portuguesa. A coletânea reúne os principais livros de Florbela: Livro de Mágoas, Livro de Soror Saudade, Charneca em Flor e Reliquiae. Na obra, são abordados temas como desejo, solidão, morte e liberdade.

Legenda: Livro de Florbela Espanca foca em uma poesia romântica e melancólica Foto: Divulgação

Além disso, a edição da editora José Olympio possui estudos críticos de José Régio e Leonardo Gandolfi, que ajudam a contextualizar a importância histórica e a força da poesia de Florbela na literatura de língua portuguesa.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.