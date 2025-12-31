Diário do Nordeste
Veja lista com 10 séries para maratonar no streaming durante o recesso

Comédias, dramas históricos, terror e outros gêneros estão entre as opções.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
'Pluribus', 'Pablo e Luisão' e 'The Pitt' são alguns dos destaques da temporada.
Legenda: 'Pluribus', 'Pablo e Luisão' e 'The Pitt' são alguns dos destaques da temporada.
Foto: Divulgação/Apple TV / Divulgação/Globo / Divulgação/HBO Max.

2025 está chegando ao fim, mas deixa grandes contribuições para quem é apaixonado por séries. Neste ano, diversas produções nacionais e internacionais se destacaram pelas boas histórias, novos formatos e atuações imperdíveis. 

Para que você não deixe passar os principais lançamentos do ano, o Verso elencou os destaques de diversas plataformas de streaming — entre minisséries, séries recém-lançadas ou com poucas temporadas —, com opções de diversos gêneros ideais para maratonar nos últimos dias de folga do recesso. Confira:

1. It: Bem-vindos a Derry

Prequel é a série mais vista da HBO Max atualmente.
Legenda: Prequel é a série mais vista da HBO Max atualmente.
Foto: Reprodução/HBO Max.

Série original da HBO que explora a origem do temido palhaço Pennywise, It - Bem-vindos a Derry se tornou sucesso absoluto da plataforma nas últimas semanas. O episódio final da primeira temporada foi ao ar no último dia 13 de dezembro, e os oito episódios da produção já estão disponíveis.

Compondo o universo criado pelo autor Stephen King com o livro "It - A Coisa", a série acompanha eventos ocorridos na década de 1960 que antecedem as tramas do primeiro filme baseado na obra literária.

Onde assistir: HBO Max

2. Maria e o Cangaço

Atriz Isis Valverde vive Maria Bonita na trama.
Legenda: Atriz Isis Valverde vive Maria Bonita na trama.
Foto: Divulgação/Disney+.

Um dos destaques da produção nacional feita para o streaming neste ano, a minissérie "Maria e o Cangaço" chegou à plataforma Disney+ em abril e fez sucesso ao abordar a história sob uma perspectiva feminina, diferente do que costuma ocorrer em outras produções voltadas para o tema.

Estrelada por Isis Valverde, que interpreta Maria Bonita, e Julio Andrade, que dá vida à Lampião, a obra é baseada em um livro escrito pela jornalista Adriana Negreiros e narra, de forma ficcional, como o período do cangaço foi para Maria e as cangaceiras, em cenas cheias de drama e ação.

Onde assistir: Disney+

3. Maxton Hall 

Imagem de divulgação da série Maxton Hall
Legenda: Terceira temporada de "Maxton Hall" está prevista para 2026.
Foto: Divulgação.

Produção alemã disponível na Prime Video, o romance adolescente Maxton Hall - O Mundo Entre Nós é protagonizado por Ruby, uma estudante que sem querer vira testemunha de um segredo explosivo na escola pública onde estuda. O fato faz com que a perspicaz bolsista passe a ter que lidar com James Beaufort, um arrogante herdeiro milionário.

A segunda temporada da produção foi encerrada em novembro e já há confirmação da continuação da trama, com estreia prevista para 2026.

Onde assistir: Prime Video

4. O Estúdio 

Foto de divulgação da série de comédia 'The Studio', que mostra quatro atores, sendo dois homens sentados e duas mulheres em pé.
Legenda: Estreia de destaque de 2025, a comédia "O Estúdio" levou 13 prêmios no Emmy.
Foto: Divulgação.

Prestigiada comédia da Apple TV, O Estúdio ganhou 13 prêmios no Emmy pela primeira temporada, que estreou neste ano. Com trama metalinguística, a obra acompanha o trabalho em um estúdio cinematográfico de Hollywood tentando sobreviver entre a arte e os negócios coexistirem.

O ator Seth Rogen — que também é um dos criadores do seriado — interpreta o protagonista. Um dos grandes destaques da obra é a inserção de participações especiais de artistas que interpretam a si mesmos ou versões de nomes reconhecíveis da indústria do audiovisual, unindo ficção e vida real.

Onde assistir: Apple TV

5. Os Donos do Jogo 

Foto de divulgação da série da Netflix 'Os Donos do Jogo', que consiste em uma montagem de seis dos personagens lado a lado em diferentes posições.
Legenda: "Os Donos do Jogo" explora o submundo do crime no Rio de Janeiro.

Sucesso entre espectadores de todo o mundo, a série policial brasileira Os Donos do Jogo conta a história do filho de um bicheiro do Rio de Janeiro que tem como objetivo liderar um império do jogo do bicho. A primeira temporada do seriado se tornou a produção de língua não inglesa mais vista no ranking mundial da Netflix. Recentemente, a plataforma confirmou a segunda temporada da série, que ainda não tem data de estreia.

Protagonizada por André Lamoglia, a obra ainda conta com nomes como Xamã, Mel Maia, Giullia Buscacio, Juliana Paes e Chico Díaz, entre outros.

Onde assistir: Netflix

6. Muito Esforçado

Foto de divulgação da comédia 'Muito Esforçado'.
Legenda: Comédia criada por Benito Skinner terá 2ª temporada prevista para 2026.
Foto: Divulgação.

Comédia da Prime Video, a série Muito Esforçado (ou Overcompensating, no original) foi criada pelo ator e roteirista Benito Skinner. Ele, que protagoniza a produção, interpreta Benny, um jogador de futebol americano que tenta lidar com o próprio entendimento da sexualidade durante a faculdade.

Os oito episódios da primeira temporada estão disponíveis na plataforma e uma segunda temporada já foi confirmada.

Onde assistir: Prime Video

7. Pablo e Luisão 

Série é protagonizada por Otávio Müller e Aílton Graça.
Legenda: Série é protagonizada por Otávio Müller e Aílton Graça.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Baseada em fatos reais, a comédia criada por Paulo Vieira narra com humor as aventuras de seu pai, Luisão, e do melhor amigo dele, Pablo.

Aílton Graça e Otavio Muller interpretam a dupla principal, além da presença de Dira Paes, Yves Miguel e João Pedro Martins no elenco. São 16 episódios, e a segunda temporada da série já está confirmada.

Onde assistir: Globoplay

8. Pluribus 

Protagonista é vivida por Rhea Seehorn, que também estrelou 'Better Call Saul'.
Legenda: Protagonista é vivida por Rhea Seehorn, que também estrelou 'Better Call Saul'.
Foto: Reprodução/Apple TV.

E se você fosse a pessoa mais feliz do mundo e precisasse salvar a Terra de uma "epidemia" misteriosa de felicidade? Esse é o dilema de Carol, protagonista de Pluribus, uma das grandes séries do ano. Estrelada pela atriz Rhea Seehorn, o drama de ficção científica é a mais recente criação do roteirista, diretor e produtor estadunidense Vince Gilligan, conhecido por grandes sucessos de audiência, como Breaking Bad e Better Call Saul.

O seriado teve seu último episódio exibido no último dia 24 de dezembro. Apesar do sucesso imediato, que fez com que Pluribus se tornasse a série mais vista da história da Apple TV, ainda não há confirmação oficial de quando a segunda temporada da série deve chegar ao streaming, já que ela se tornou a mais cara da plataforma. A expectativa é que novos episódios cheguem por volta de 2027.

Onde assistir: Apple TV

9. Task 

Perseguição a quadrilha de assaltantes é ponto de partida de 'Task'.
Legenda: Perseguição a quadrilha de assaltantes é ponto de partida de 'Task'.
Foto: Divulgação/Apple TV.

Task narra a história de Tom, um investigador do FBI que tenta desvendar quem está por trás de uma série de crimes que assola os subúrbios da Filadélfia. Protagonizada por Mark Ruffalo e Tom Pelphrey, a obra tem feito sucesso ao mesclar ação e suspense.

A minissérie é uma criação do roteirista Brad Inglesberry, criador do sucesso "Mare of Eastown". Longos, mas instigantes, os sete episódios da obra já estão disponíveis.

Onde assistir: HBO Max

10. The Pitt

Nova temporada da série chega a HBO em 8 de janeiro.
Legenda: Nova temporada da série chega a HBO em 8 de janeiro.
Foto: Divulgação/HBO Max.

Sucesso de audiência da HBO Max, a série The Pitt acompanha a rotina de um hospital fictício em Pittsburgh (EUA) e se destacou pelo formato inovador: cada hora do seriado representa uma hora na rotina dos médicos, fazendo com que o espectador se sinta acompanhando o plantão em tempo real.

Protagonizada por Noah Wyle, que se tornou conhecido pelo papel de Dr. Carter no drama "Plantão Médico", a série ganhará uma nova fase em breve: no dia 8 de janeiro, o primeiro episódio da segunda temporada chega ao streaming, no mesmo formato, acompanhando um plantão realizado no dia 4 de julho, o Dia da Independência dos Estados Unidos.

Onde assistir: HBO Max

