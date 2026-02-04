Taylor Swift e divas pop inspiram bloco de Carnaval em Fortaleza

E quem disse que não pode ter Taylor Swift no Carnaval? Sem "The Eras Tour" no Brasil e longe dos holofotes do Grammy, foi a saudade que puxou os fãs da loirinha pelo braço em Fortaleza. Entre glitter e marchinhas carnavalescas, o Bloco Carnataylor será realizado na tarde do próximo domingo (8), no É Sim Bar e Restaurante, no bairro Benfica.

Assim, os fãs poderão curtir o climinha de pré-carnaval, enquanto escutam os hits de Taylor e de outras divas pop. A lista de atração inclui nomes como Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Chappel Roan, Beyoncé, Harry Styles e One Direction.

Com início marcado para às 17h, o bloquinho de carnaval ainda terá open de glitter, mural de pôsteres, lojinhas, telão de led com clipes e até drink temático. O evento também organizou sorteios especiais para os fãs e separou um espaço para flash tattoo.

Bloco Carnataylor em Fortaleza

Para participar, é preciso comprar os ingressos de forma antecipada. A venda acontece em lotes:

Primeiro lote: R$ 20;

R$ 20; Lote "Casadinha" (com duas entradas): R$ 30.

Legenda: Evento integra as festas de pré-carnaval que estão sendo realizadas em Fortaleza. Foto: Reprodução/Instagram.

Serviço

Pré-Carnaval do Bloco Carnataylor

Quando: 8 de fevereiro

Horário: A partir das 17h

Onde: É Sim Restaurante e Bar (Rua Waldery Uchôa, nº 235 - Benfica)

Mais informações: @esim.comerebeber