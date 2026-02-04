Diário do Nordeste
Taylor Swift e divas pop inspiram bloco de Carnaval em Fortaleza

Lista de atrações inclui nomes como Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo e Harry Styles.

Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Imagem da cantora Taylor Swift para uma matéria sobre bloco de carnaval em Fortaleza.
Legenda: Fãs de Taylor Swift organizaram um bloco durante o período carnavalesco.
Foto: Divulgação/Instagram/@esim.comerebeber.

E quem disse que não pode ter Taylor Swift no Carnaval? Sem "The Eras Tour" no Brasil e longe dos holofotes do Grammy, foi a saudade que puxou os fãs da loirinha pelo braço em Fortaleza. Entre glitter e marchinhas carnavalescas, o Bloco Carnataylor será realizado na tarde do próximo domingo (8), no É Sim Bar e Restaurante, no bairro Benfica.

Assim, os fãs poderão curtir o climinha de pré-carnaval, enquanto escutam os hits de Taylor e de outras divas pop. A lista de atração inclui nomes como Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Chappel Roan, Beyoncé, Harry Styles e One Direction. 

Com início marcado para às 17h, o bloquinho de carnaval ainda terá open de glitter, mural de pôsteres, lojinhas, telão de led com clipes e até drink temático. O evento também organizou sorteios especiais para os fãs e separou um espaço para flash tattoo.

Bloco Carnataylor em Fortaleza

Para participar, é preciso comprar os ingressos de forma antecipada. A venda acontece em lotes:

  • Primeiro lote: R$ 20;
  • Lote "Casadinha" (com duas entradas): R$ 30. 

Imagem de lista de atrações do Carnataylor, bloco de carnaval em Fortaleza.
Legenda: Evento integra as festas de pré-carnaval que estão sendo realizadas em Fortaleza.
Foto: Reprodução/Instagram.

Serviço
Pré-Carnaval do Bloco Carnataylor
Quando: 8 de fevereiro
Horário: A partir das 17h
Onde: É Sim Restaurante e Bar (Rua Waldery Uchôa, nº 235 - Benfica)
Mais informações: @esim.comerebeber

