Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Taylor Swift distribui mais de R$ 1 bilhão para funcionários e reação da equipe viraliza

Ação ocorreu após o fim da "The Eras Tour", turnê mais lucrativa da história.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:01)
Zoeira
Taylor Swift sentada em um sofá clássico verde, usando figurino vermelho com luvas longas, em ambiente sofisticado com iluminação dramática e decoração elegante ao fundo.
Legenda: Cada funcionário recebe, ainda, uma carta escrita à mão pela cantora.
Foto: Reprodução/X.

A reação de funcionários da cantora Taylor Swift ao receberem uma bonificação generosa da artista viralizou recentemente nas redes sociais. 

A cena faz parte da série documental "The End of an Era", disponível no Disney+, e ocorre ao fim da turnê mais recente da cantora, a "The Eras Tour". 

Veja também

teaser image
Zoeira

Taylor Swift vende 2,7 milhões de cópias do novo álbum

teaser image
Zoeira

Taylor Swift quebra recorde de álbum mais vendido em uma semana

teaser image
Zoeira

Bad Bunny ultrapassa Taylor Swift como artista mais ouvido do Spotify

De acordo com a revista People, Taylor Swift teria pagado cerca de US$ 197 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão) em forma de bônus para todos os profissionais envolvidos na turnê, ao longo dos últimos dois anos. 

Apesar do documentário não divulgar o valor recebido por cada funcionário, é possível observar a reação emocionada e surpresa dos trabalhadores ao receberem a bonificação.

Uma das cenas, por exemplo, mostra uma colaboradora utilizando uma bombinha de asma após se entusiasmar com o recebido. 

Quem recebeu o bônus

Segundo informações do portal de notícias G1, a lista de funcionários bonificados pela cantora inclui: 

  • Motoristas de caminhão;
  • Fornecedores de alimentos e bebidas;
  • Técnicos de instrumentos;
  • Equipe de merchandising, iluminação e som;
  • Produtores e assistentes de produção;
  • Carpinteiros;
  • Dançarinos;
  • Músicos da banda;
  • Seguranças;
  • Coreógrafos;
  • Profissionais de pirotecnia;
  • Montadores de equipamentos;
  • Profissionais de cabelo, maquiagem e figurino;
  • Fisioterapeutas;
  • Equipe de vídeo.

No encerramento da primeira etapa da turnê na América do Norte, em agosto de 2023, Taylor Swift já havia distribuído mais de US$ 55 milhões (cerca de R$ 298,6 milhões) em bônus, conforme divulgado pela revista People. 

Durante o documentário, a cantora explica que prepara bonificações individuais para os funcionários ao final de cada etapa da turnê, destacando que, “se a turnê tem mais lucro, as pessoas que trabalham nela devem receber mais bônus”. 

Ainda de acordo com a cantora, foram cerca de duas semanas escrevendo mensagens à mão para cada integrante da equipe. 

Turnê de Taylor Swift é a mais lucrativa da história

Com 152 shows realizados ao redor do mundo, a "The Eras Tour" arrecadou US$ 2,07 bilhões (aproximadamente mais de R$ 10,8 bilhões) em ingressos. O número torna o evento a turnê mais lucrativa da história, com uma receita bruta mais de duas vezes maior que de qualquer outra turnê já realizada.

Segundo informações da produtora Taylor Swift Touring, divulgadas pelo The New York Times, 10.168.008 pessoas assistiram à "The Eras Tour". 

No documentário, a cantora agradece o esforço da equipe e diz que distribuir os bônus a faz se sentir como em uma “manhã de Natal”. 

“É bonito pensar nas vidas para as quais eles vão voltar, na folga que terão, nos filhos que não veem há meses por estarem na estrada. Fazer com que isso valha a pena para eles é muito importante”, reflete a artista. 

"The Eras Tour" no Brasil

Em novembro de 2023, durante a turnê, Taylor Swift fez seis shows no Brasil, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.  

No primeiro show da cantora em solo brasileiro, no dia 17 de novembro, no Rio de Janeiro, a jovem Ana Clara faleceu logo no início da apresentação.

Aos 23 anos e natural do Mato Grosso do Sul, a fã da artista passou mal e foi levada a um hospital na região, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

À época, o Rio de Janeiro passava por forte onda de calor, com termômetros marcando acima dos 40ºC, mas com sensação térmica próxima dos 60ºC. 

Assuntos Relacionados
Taylor Swift sentada em um sofá clássico verde, usando figurino vermelho com luvas longas, em ambiente sofisticado com iluminação dramática e decoração elegante ao fundo.
Zoeira

Taylor Swift distribui mais de R$ 1 bilhão para funcionários e reação da equipe viraliza

Ação ocorreu após o fim da "The Eras Tour", turnê mais lucrativa da história.

Redação
Há 22 minutos
Montagem com duas fotos verticais, uma ao lado da outra, em que o apresentador Tadeu Schmidt anuncia a nova cidade que vai receber uma casa de vidro no BBB 26.
Zoeira

Tadeu Schmidt revela capital no Nordeste que vai receber Casa de Vidro do BBB 26

A nova edição do BBB terá início no dia 12 de janeiro.

Redação
Há 1 hora
Pequena chegou ao mundo no dia 12 de dezembro.
Zoeira

Nasce filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo

Chegada da primogênita foi anunciada pelos pais no Instagram.

Redação
Há 2 horas
Mariana e Daniel Saullo mantêm um canal no YouTube onde mostraram detalhes da construção da casa.
Zoeira

Após 5 anos de obras, ex-BBBs mostram detalhes da mansão luxuosa de mais de 1000 m²

Casal construiu casa de luxo no Sul de Minas para criar os quatro filhos.

Redação
Há 2 horas
O ensaio de Marina Lima na Playboy foi marcado por impasses e exigências.
Zoeira

Ex-diretor da Playboy revela a negociação mais complicada da revista

Foi a única vez também em que um cachê foi pago antecipadamente

Redação
13 de Dezembro de 2025
MC Daniel e Lorena Maria têm um filho juntos, Rás, de 9 meses.
Zoeira

Lorena Maria acusa MC Daniel de traição e ataques pessoais

Influenciadora relatou conflitos e disse ter sido traída na gravidez em longo desabafo nas redes sociais.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Duas fotos em colagem. À esquerda, Mion com mascote da Globo, ele veste um terno bege e tem cabelos e barba grisalhos. À direita, Mion com quatro participantes, sendo duas mulheres negras de cabelo cacheado, uma mulher branca de cabelo loiro e um homem branco de óculos fantasiado de papai noel.
Zoeira

Temporada de Natal do 'Caldeirão com Mion' estreia neste sábado (13)

O programa começa às 16h15 pelo horário de Brasília.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Popó lamentou a morte da mãe nas redes sociais.
Zoeira

Mãe de Popó, Zuleica Freitas, morre aos 80 anos

Campeão de boxe lamentou a perda nas redes sociais neste sábado.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Ator viveu o personagem Zed em 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino.
Zoeira

Morre Peter Greene, ator de 'O Máskara' e 'Pulp Fiction'

Artista norte-americano foi encontrado morto em casa.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem de Diego Alemão, Renata Saldanha e Rafinha, do BBB.
Zoeira

O mapa do BBB: quais estados já tiveram mais vencedores?

Sudeste lidera com maior quantidade de ganhadores do reality.

Beatriz Rabelo
12 de Dezembro de 2025
Imagem de uma apresentação do Iron Maiden, para matéria sobre confirmação de show no Brasil em 2026.
Zoeira

Iron Maiden confirma show no Brasil em 2026

Ingressos vão ser vendidos a partir de R$ 425.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Pessoa usando uma camiseta de manga curta na cor vinho e um smartwatch preto, encostada em uma parede enquanto segura um telefone fixo com fio e design retrô. Ao fundo, área externa com gramado verde, estrutura de madeira e detalhes em azul sob céu parcialmente nublado.
Zoeira

Brasília receberá casa de vidro do BBB 26

Um homem e uma mulher sairão dessa casa de vidro direto para o jogo.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Suzane von Richthofen na prisão.
Zoeira

Mansão da família Richthofen vira alvo de curiosos

Movimento virou transtorno para vizinhos e acendeu alerta por segurança.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Selfe de Preta e Gominho, que eram amigos de longa data.
Zoeira

Preta Gil cogitou morte assistida no fim de tratamento contra câncer, revela Gominho

Melhor amigo da cantora contou detalhes dos últimos dias de vida dela.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Imagem do participante Toninho Tornado, de A Fazenda.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Toninho Tornado é eliminado na 12ª roça

O peão foi o menos votado e deixou o reality nesta quinta-feira (11).

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem do apresentador Tadeu Schmidt divulgando informações do BBB 26.
Zoeira

BBB 26 revela primeira cidade que terá Casa de Vidro

Participantes do grupo Pipoca vão ser selecionados a partir dessa dinâmica.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Chorão jamais obteve a propriedade intelectual da marca Charlie Brown Jr., apesar das várias investidas junto ao INPI.
Zoeira

Filho e viúva de Chorão perdem direito da marca Charlie Brown Jr.

INPI confirmou que apenas a Peanuts detém exclusividade do nome da banda.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Duas pessoas estão abraçadas em um ambiente externo com iluminação suave e fundo desfocado, onde é possível ver um veículo estacionado e parte de uma parede clara. Uma das pessoas veste roupa preta, enquanto a outra usa peça clara, possivelmente bege, com cabelo longo. O cenário transmite um clima casual e acolhedor, com tons neutros predominantes e detalhes sutis na composição.
Zoeira

Marina Alves entrevista atriz que a interpretou em filme e agora enfrenta câncer

Encontro vai ao ar no Fantástico.

Matheus Facundo
11 de Dezembro de 2025
Imagem do participante Luiz Mesquita, de A Fazenda.
Zoeira

'A Fazenda' 17: Veja resultado final da enquete de quem deve ficar nesta quinta (11)

Luiz Mesquita, Duda Wendling e Toninho Tornado estão na roça.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Luiz Mesquita.
Zoeira

A 'Fazenda' 17: Veja parcial da enquete de quem você quer que fique nesta quinta (11)

O peão disputa a preferência do público com Duda e Toninho.

Redação
11 de Dezembro de 2025