Taylor Swift distribui mais de R$ 1 bilhão para funcionários e reação da equipe viraliza

A reação de funcionários da cantora Taylor Swift ao receberem uma bonificação generosa da artista viralizou recentemente nas redes sociais.

A cena faz parte da série documental "The End of an Era", disponível no Disney+, e ocorre ao fim da turnê mais recente da cantora, a "The Eras Tour".

De acordo com a revista People, Taylor Swift teria pagado cerca de US$ 197 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão) em forma de bônus para todos os profissionais envolvidos na turnê, ao longo dos últimos dois anos.

Apesar do documentário não divulgar o valor recebido por cada funcionário, é possível observar a reação emocionada e surpresa dos trabalhadores ao receberem a bonificação.

Uma das cenas, por exemplo, mostra uma colaboradora utilizando uma bombinha de asma após se entusiasmar com o recebido.

Quem recebeu o bônus

Segundo informações do portal de notícias G1, a lista de funcionários bonificados pela cantora inclui:

Motoristas de caminhão;

Fornecedores de alimentos e bebidas;

Técnicos de instrumentos;

Equipe de merchandising, iluminação e som;

Produtores e assistentes de produção;

Carpinteiros;

Dançarinos;

Músicos da banda;

Seguranças;

Coreógrafos;

Profissionais de pirotecnia;

Montadores de equipamentos;

Profissionais de cabelo, maquiagem e figurino;

Fisioterapeutas;

Equipe de vídeo.

No encerramento da primeira etapa da turnê na América do Norte, em agosto de 2023, Taylor Swift já havia distribuído mais de US$ 55 milhões (cerca de R$ 298,6 milhões) em bônus, conforme divulgado pela revista People.

Durante o documentário, a cantora explica que prepara bonificações individuais para os funcionários ao final de cada etapa da turnê, destacando que, “se a turnê tem mais lucro, as pessoas que trabalham nela devem receber mais bônus”.

Ainda de acordo com a cantora, foram cerca de duas semanas escrevendo mensagens à mão para cada integrante da equipe.

Turnê de Taylor Swift é a mais lucrativa da história

Com 152 shows realizados ao redor do mundo, a "The Eras Tour" arrecadou US$ 2,07 bilhões (aproximadamente mais de R$ 10,8 bilhões) em ingressos. O número torna o evento a turnê mais lucrativa da história, com uma receita bruta mais de duas vezes maior que de qualquer outra turnê já realizada.

Segundo informações da produtora Taylor Swift Touring, divulgadas pelo The New York Times, 10.168.008 pessoas assistiram à "The Eras Tour".

No documentário, a cantora agradece o esforço da equipe e diz que distribuir os bônus a faz se sentir como em uma “manhã de Natal”.

“É bonito pensar nas vidas para as quais eles vão voltar, na folga que terão, nos filhos que não veem há meses por estarem na estrada. Fazer com que isso valha a pena para eles é muito importante”, reflete a artista.

"The Eras Tour" no Brasil

Em novembro de 2023, durante a turnê, Taylor Swift fez seis shows no Brasil, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

No primeiro show da cantora em solo brasileiro, no dia 17 de novembro, no Rio de Janeiro, a jovem Ana Clara faleceu logo no início da apresentação.

Aos 23 anos e natural do Mato Grosso do Sul, a fã da artista passou mal e foi levada a um hospital na região, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

À época, o Rio de Janeiro passava por forte onda de calor, com termômetros marcando acima dos 40ºC, mas com sensação térmica próxima dos 60ºC.