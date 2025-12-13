CAPTEI: Semana do MP reúne ícones e reafirma legado do cinema cearense

A Semana do MP 2025 abriu alas para o estrelato cearense e entregou, sem rodeios, um tributo de alta distinção aos nomes que lapidam o nosso cinema. Foi uma tarde de grife cultural, com homenagens a Ana Luiza Rios, Ângela Gurgel, Emiliano Queiroz, Florinda Bolkan, Halder Gomes, José Wilker, Karim Aïnouz, Petrus Cariry, Rosemberg Cariry, Verônica Guedes e Wolney Oliveira — um verdadeiro panteão da lente fina.

Em discurso elegante, Rosemberg Cariry lembrou que cada filme cearense é “carta ao mundo”, reafirmando a vocação local que mira o universal.

Isabel Wilker, por sua vez, recebeu a honra dedicada ao pai, o inesquecível José Wilker.

Já Ângela Gurgel trouxe palavras simples, verdadeiras e de impacto, falando sobre o seu amor pelo audiovisual através dos documentários exibidos pela ALECE que contam a história de lugares e personalidades do nosso estado. Registros valiosos que foram reconhecidos na Semana do MP.

Para Manuel Pinheiro, diretor-geral da ESMP, defender a cultura é missão institucional: “Uma herança comum que não se esgota no presente.”

A apresentação das biografias coube ao promotor Marcelo Pires, mestre de cerimônias do Cine MP — pura alta-roda iluminada.

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

