Ex-diretor da Playboy revela a negociação mais complicada da revista
Foi a única vez também em que um cachê foi pago antecipadamente
No ano em que a "Playboy" celebraria cinco décadas de sua estreia no Brasil, novos relatos de bastidores continuam vindo à tona. Um deles envolve a cantora Marina Lima, que após cinco convites recusados acabou aceitando posar nua para a edição de novembro de 1999.
À época com 45 anos, Marina se tornou assunto frequente nas reuniões internas da revista. Segundo o podcast "Estrelas da Capa: As Histórias da Playboy", o ensaio foi cercado de impasses e exigências pouco comuns. Ex-diretor da publicação, Ricardo Setti relembrou o episódio como o mais trabalhoso de sua gestão.
"Foi a negociação mais complicada que tive durante minha gestão", afirmou Setti. Ele acrescentou ainda: "Foi a única vez também em que um cachê foi pago antecipadamente".
Veja também
O valor recebido pelo trabalho permitiu que Marina Lima adquirisse uma cobertura na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, com vista para o Cristo Redentor. O imóvel foi sua residência até a mudança definitiva para São Paulo.
Os primeiros anos da revista no Brasil
A trajetória da "Playboy" no país começou em 1975, quando Livia Mund aceitou posar para a edição inaugural da revista, então publicada com o nome de "Homem". O ensaio marcou a estreia da versão brasileira da publicação, que circulou regularmente até dezembro de 2017.