Mãe de Popó, Zuleica Freitas, morre aos 80 anos

O ex-campeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas usou as redes sociais, neste sábado (13), para informar a morte de sua mãe, Zuleica Freitas, aos 80 anos. Ela faleceu na sexta-feira (12), em Salvador, onde estava internada.

Em uma mensagem de despedida, o pugilista prestou homenagem à mãe e destacou a trajetória de força da matriarca. “Minha mãe guerreira que cumpriu sua missão. E que deixa um legado de muita força e amor. É com essa alegria que Deus a recebe em seus braços. Descansa em paz mãezinha! Meu eterno amor", escreveu.

De acordo com informações da TV Bahia, Zuleica enfrentava uma infecção bacteriana, chegou a receber alta médica, mas passou mal em casa e precisou retornar ao hospital. Após a nova internação, ela não resistiu.

Figura central na vida do atleta, Zuleica Freitas foi uma das maiores incentivadoras da carreira de Acelino no boxe desde a infância, em Salvador. Foi ela, inclusive, quem lhe deu o apelido de “Popó”, ainda quando bebê.

O sepultamento está marcado para este sábado, às 11h, no Cemitério Quinta dos Lázaros, na capital baiana.