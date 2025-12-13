Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mãe de Popó, Zuleica Freitas, morre aos 80 anos

Ex-campeão de boxe lamentou a perda nas redes sociais neste sábado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:16)
Zoeira
Popó lamentou a morte da mãe nas redes sociais.
Legenda: Popó lamentou a morte da mãe nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Instagram.

O ex-campeão mundial de boxe Acelino “Popó” Freitas usou as redes sociais, neste sábado (13), para informar a morte de sua mãe, Zuleica Freitas, aos 80 anos. Ela faleceu na sexta-feira (12), em Salvador, onde estava internada.

Em uma mensagem de despedida, o pugilista prestou homenagem à mãe e destacou a trajetória de força da matriarca. “Minha mãe guerreira que cumpriu sua missão. E que deixa um legado de muita força e amor. É com essa alegria que Deus a recebe em seus braços. Descansa em paz mãezinha! Meu eterno amor", escreveu.

De acordo com informações da TV Bahia, Zuleica enfrentava uma infecção bacteriana, chegou a receber alta médica, mas passou mal em casa e precisou retornar ao hospital. Após a nova internação, ela não resistiu.

Figura central na vida do atleta, Zuleica Freitas foi uma das maiores incentivadoras da carreira de Acelino no boxe desde a infância, em Salvador. Foi ela, inclusive, quem lhe deu o apelido de “Popó”, ainda quando bebê.

O sepultamento está marcado para este sábado, às 11h, no Cemitério Quinta dos Lázaros, na capital baiana.

Assuntos Relacionados
O ensaio de Marina Lima na Playboy foi marcado por impasses e exigências.
Zoeira

Ex-diretor da Playboy revela a negociação mais complicada da revista

Foi a única vez também em que um cachê foi pago antecipadamente

Redação
Há 21 minutos
MC Daniel e Lorena Maria têm um filho juntos, Rás, de 9 meses.
Zoeira

Lorena Maria acusa MC Daniel de traição e ataques pessoais

Influenciadora relatou conflitos e disse ter sido traída na gravidez em longo desabafo nas redes sociais.

Redação
Há 28 minutos
Duas fotos em colagem. À esquerda, Mion com mascote da Globo, ele veste um terno bege e tem cabelos e barba grisalhos. À direita, Mion com quatro participantes, sendo duas mulheres negras de cabelo cacheado, uma mulher branca de cabelo loiro e um homem branco de óculos fantasiado de papai noel.
Zoeira

Temporada de Natal do 'Caldeirão com Mion' estreia neste sábado (13)

O programa começa às 16h15 pelo horário de Brasília.

Redação
Há 32 minutos
Popó lamentou a morte da mãe nas redes sociais.
Zoeira

Mãe de Popó, Zuleica Freitas, morre aos 80 anos

Ex-campeão de boxe lamentou a perda nas redes sociais neste sábado.

Redação
Há 42 minutos
Ator viveu o personagem Zed em 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino.
Zoeira

Morre Peter Greene, ator de 'O Máskara' e 'Pulp Fiction'

Artista norte-americano foi encontrado morto em casa.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem de Diego Alemão, Renata Saldanha e Rafinha, do BBB.
Zoeira

O mapa do BBB: quais estados já tiveram mais vencedores?

Sudeste lidera com maior quantidade de ganhadores do reality.

Beatriz Rabelo
12 de Dezembro de 2025
Imagem de uma apresentação do Iron Maiden, para matéria sobre confirmação de show no Brasil em 2026.
Zoeira

Iron Maiden confirma show no Brasil em 2026

Ingressos vão ser vendidos a partir de R$ 425.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Pessoa usando uma camiseta de manga curta na cor vinho e um smartwatch preto, encostada em uma parede enquanto segura um telefone fixo com fio e design retrô. Ao fundo, área externa com gramado verde, estrutura de madeira e detalhes em azul sob céu parcialmente nublado.
Zoeira

Brasília receberá casa de vidro do BBB 26

Um homem e uma mulher sairão dessa casa de vidro direto para o jogo.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Suzane von Richthofen na prisão.
Zoeira

Mansão da família Richthofen vira alvo de curiosos

Movimento virou transtorno para vizinhos e acendeu alerta por segurança.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Selfe de Preta e Gominho, que eram amigos de longa data.
Zoeira

Preta Gil cogitou morte assistida no fim de tratamento contra câncer, revela Gominho

Melhor amigo da cantora contou detalhes dos últimos dias de vida dela.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Imagem do participante Toninho Tornado, de A Fazenda.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Toninho Tornado é eliminado na 12ª roça

O peão foi o menos votado e deixou o reality nesta quinta-feira (11).

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem do apresentador Tadeu Schmidt divulgando informações do BBB 26.
Zoeira

BBB 26 revela primeira cidade que terá Casa de Vidro

Participantes do grupo Pipoca vão ser selecionados a partir dessa dinâmica.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Chorão jamais obteve a propriedade intelectual da marca Charlie Brown Jr., apesar das várias investidas junto ao INPI.
Zoeira

Filho e viúva de Chorão perdem direito da marca Charlie Brown Jr.

INPI confirmou que apenas a Peanuts detém exclusividade do nome da banda.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Duas pessoas estão abraçadas em um ambiente externo com iluminação suave e fundo desfocado, onde é possível ver um veículo estacionado e parte de uma parede clara. Uma das pessoas veste roupa preta, enquanto a outra usa peça clara, possivelmente bege, com cabelo longo. O cenário transmite um clima casual e acolhedor, com tons neutros predominantes e detalhes sutis na composição.
Zoeira

Marina Alves entrevista atriz que a interpretou em filme e agora enfrenta câncer

Encontro vai ao ar no Fantástico.

Matheus Facundo
11 de Dezembro de 2025
Imagem do participante Luiz Mesquita, de A Fazenda.
Zoeira

'A Fazenda' 17: Veja resultado final da enquete de quem deve ficar nesta quinta (11)

Luiz Mesquita, Duda Wendling e Toninho Tornado estão na roça.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Luiz Mesquita.
Zoeira

A 'Fazenda' 17: Veja parcial da enquete de quem você quer que fique nesta quinta (11)

O peão disputa a preferência do público com Duda e Toninho.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Montagem de duas cenas: à esquerda, Carol Lekker, participantes de a fazenda, chorando e, à direita, Carol aparece agarrando por trás Duda durante cena que gerou a expulsão dela.
Zoeira

Carol Lekker é expulsa em A Fazenda ao agredir peoa ao vivo

Esta é a quarta expulsão desta edição do reality show.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem mostra colagem com Luiz Mesquita, Duda Wendling e Toninho Tornado, participantes do reality show a fazenda que estão na 12ª roça.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na Roça? Vote

Luiz, Duda e Toninho disputam a preferência do público e sai o menos votado.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Imagem mostra participantes do reality show a fazenda usando chapéu de fazendeira.
Zoeira

A Fazenda: Saory vence Prova do Fazendeiro e escapa da roça

Resultado definiu a 12ª roça do reality show.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Enquete 'A Fazenda' 17.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado final de quem deve vencer a Prova do Fazendeiro

Resultado final aponta um dos peões em grande vantagem na preferência dos leitores.

Redação
10 de Dezembro de 2025