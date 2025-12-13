Lorena Maria acusa MC Daniel de traição e ataques pessoais

Lorena Maria usou as redes sociais, na noite desta sexta-feira (12), para fazer um extenso desabafo envolvendo o ex-companheiro MC Daniel. Em uma sequência de vídeos, a influenciadora de 26 anos afirmou que foi traída durante a gravidez do filho do casal, Rás, hoje com 9 meses, e acusou o cantor de adotar comportamentos abusivos e narcisistas.

Visivelmente abalada, Lorena relatou que enfrenta problemas relacionados à guarda da criança e disse que o funkeiro interfere em sua vida familiar e pessoal. Segundo ela, Daniel teria usado episódios sensíveis de seu passado, incluindo abusos sofridos na infância e adolescência, para atacá-la emocionalmente. “Esse homem não me deixa em paz”, afirmou, ao relatar episódios de humilhação e tentativas de desmoralização.

Durante o relato, a influenciadora declarou que o cantor fala mal dela para outras pessoas e que precisou sair às pressas de casa com o bebê no colo. Em outro trecho, acusou o ex de procurar sua mãe biológica para obter informações sobre seu passado. Ao comentar a situação, foi enfática: “Para vocês verem como esse homem é baixo e sorrateiro”.

Lorena também afirmou que MC Daniel insinuou que ela teria se prostituído durante uma viagem à Jamaica e disse se sentir alvo constante de ataques. Em meio às acusações, exibiu um print que, segundo ela, comprovaria uma conversa de teor sexual do cantor com outra mulher enquanto ela ainda estava grávida.

A influenciadora ainda relatou episódios de comparação de seu corpo no período pós-parto e insinuou ter sofrido racismo dentro do relacionamento. Em um dos momentos mais duros do desabafo, classificou o ex como “homem baixo” e afirmou que não ficará mais em silêncio. “Isso é o que um narcisista faz: tenta manter a pessoa presa, sofrendo e calada”, declarou.

Mensagem religiosa

Após as acusações, MC Daniel se manifestou de forma indireta na madrugada deste sábado (13), ao publicar um vídeo com mensagem religiosa em suas redes sociais. O cantor desativou os comentários da postagem e não respondeu diretamente às declarações da ex-companheira.