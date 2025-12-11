Carol Lekker é expulsa em A Fazenda ao agredir peoa ao vivo

A participante Carol Lekker foi expulsa do reality "A Fazenda 17" ao agredir Duda Wendling durante o programa ao vivo da noite dessa quarta-feira (10).

A miss bumbum foi chamada ao closet enquanto a produção informou aos participantes sobre a saída dela, gerando surpresa dos competidores.

Esta é a quarta expulsão da edição. Anteriormente, os participantes Créo Kellab, Martina Sanzi e Gaby Spanic também foram convidados a deixar a atração.

O que aconteceu?

Durante o ao vivo, as duas peoas se envolveram em uma confusão após Duda pegar uma maquete feita por Carol, que reagiu avançando sobre a influenciadora, tentando pegar o objeto da mão dela.

Na ocasião, a atriz tentou se desvencilhar da miss bumbum, que insistiu e chegou a envolver o pescoço da jovem, em uma espécie de "gravata".

A apresentadora Adriane Galisteu repreendeu ela sobre o caso: "Carol? O que é isso, Carol? Peões, vou falar pela enésima vez, isso aqui é um jogo. Tem regras. Respeitem as regras e se respeitem."

Em seguida, Duda disse que iria ao closet pedir a expulsão da participante. Walério concordou.

Momentos depois, ela confirmou a Luiz Mesquita que foi chamada pela produção e pediu a expulsão da miss, além de mostrar que estava arranhada.

Então, durante a madrugada desta quinta-feira (11), a fazendeira Saory leu o aviso da expulsão para todos na sala. "Atenção, peões. A participante Carol quebrou uma das regras do jogo durante o programa ao vivo e colocou em risco a integridade física de outro participante. Por isso, ela foi expulsa. Arrumem as coisas dela e deixem no closet imediatamente."

"Ah não", reagiu Fabiano. Kathy chorou pela saída da amiga.

"A soberba precede a queda", disse Duda após a expulsão de Carol.