A Fazenda: Saory vence Prova do Fazendeiro e escapa da roça

Resultado definiu a 12ª roça do reality show.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem mostra participantes do reality show a fazenda usando chapéu de fazendeira.
Legenda: Participante acumulou o maior saldo de pontos e venceu a dinâmica.
Foto: Reprodução/RecordTV.

A peoa Saory Cardoso venceu a Prova do Fazendeiro, na noite dessa quarta-feira (10), em "A Fazenda 17", conquistando o chapéu de toda-poderosa após disputá-lo com Duda Wendling e Toninho Tornado.

O resultado confirma o desejo dos espectadores que votaram na enquete promovida pelo Diário do Nordeste, que também escolheram a dentista como favorita para ganhar a dinâmica. 

Agora, os perdedores se juntam a Luiz Mesquita na 12ª roça. Um deles será eliminado nesta quinta-feira (11).

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Nessa noite, os peões competiram pela coroa caipira em uma versão rural da Copa do Brasil. No desafio de pontaria e sorte, eles precisaram mostrar as habilidades de goleada.

Entre multiplicadores e bombas no "campo minado", o objetivo era pontuar o máximo possível em três rodadas. No final, quem acumulasse o maior número, vencia.

Na primeira rodada de chutes, a Saory e o Toninho começaram empatados, ambos com 30 pontos. Duda apareceu em último lugar, com 20. Até então, nada estava definido.

Após as goleadas, multiplicações de pontos e explosões de bombas, a dentista alcançou a maior pontuação e garantiu o chapéu de fazendeira.

Com o resultado, Duda e Toninho se juntam a Mesquita na roça. 

