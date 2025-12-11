A Fazenda: Saory vence Prova do Fazendeiro e escapa da roça

A peoa Saory Cardoso venceu a Prova do Fazendeiro, na noite dessa quarta-feira (10), em "A Fazenda 17", conquistando o chapéu de toda-poderosa após disputá-lo com Duda Wendling e Toninho Tornado.

O resultado confirma o desejo dos espectadores que votaram na enquete promovida pelo Diário do Nordeste, que também escolheram a dentista como favorita para ganhar a dinâmica.

Agora, os perdedores se juntam a Luiz Mesquita na 12ª roça. Um deles será eliminado nesta quinta-feira (11).

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Nessa noite, os peões competiram pela coroa caipira em uma versão rural da Copa do Brasil. No desafio de pontaria e sorte, eles precisaram mostrar as habilidades de goleada.

Entre multiplicadores e bombas no "campo minado", o objetivo era pontuar o máximo possível em três rodadas. No final, quem acumulasse o maior número, vencia.

Na primeira rodada de chutes, a Saory e o Toninho começaram empatados, ambos com 30 pontos. Duda apareceu em último lugar, com 20. Até então, nada estava definido.

Após as goleadas, multiplicações de pontos e explosões de bombas, a dentista alcançou a maior pontuação e garantiu o chapéu de fazendeira.

Com o resultado, Duda e Toninho se juntam a Mesquita na roça.