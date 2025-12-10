Diário do Nordeste
Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado parcial de quem deve vencer a Prova do Fazendeiro

Resultado parcial aponta um dos peões em grande vantagem na preferência dos leitores.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:18)
Zoeira
Saory Cardoso, um das peoas confinadas em A Fazenda, com camisa longa preta e faixa da mesma cor na cabeça.
Legenda: Saory Cardoso tem a aprovação de mais de 58% dos leitores.
Foto: reprodução/Record TV.

A peoa Saory Cardoso é, segundo resultado parcial de enquete do Diário do Nordeste, a favorita dos leitores para ganhar a Prova do Fazendeiro desta semana em "A Fazenda 17". 

A competição ocorre na noite desta quarta-feira (10), na Record TV, e quem vencer se livra da Roça e conquista todos os poderes da posição.

Estão na disputa, além de Saory, Duda Wendling e Toninho Tornado. Os que perderem a votação seguem para a Roça, acompanhando Luiz Mesquita, já confirmado na disputa de eliminação.

O resultado final da enquete mostra Saory com 58,2% da preferência do público para vencer a prova. Enquanto isso, Duda tem 32,2% e Toninho tem 9,5%. 

Como foi a formação da 12ª roça

A berlinda começou com Fabiano Moraes distribuindo o Poder do Lampião. Diante das opções, ele escolheu ficar com o Poder da Chama Laranja e entregou o da branca à Carol Lekker.

Logo depois, o fazendeiro Dudu Camargo indicou o primeiro roceiro: Toninho Tornado

Já no cara a cara, o pai de Viih Tube recebeu o maior número de indicações, mas se livrou ao usar o poder do pergaminho laranja e transferir seus votos para Luiz Mesquita.

Na hora de puxar alguém da Baia, Carol Lekker colocou o Poder da Chama Branca em prática e pôde escolher quem da sede indicaria o terceiro roceiro. Ela optou por Saory Cardoso, que indicou Duda Wendling para se juntar à berlinda

Então, a influenciadora começou o resta um e a dentista acabou sobrando

Por ser a última a compor a zona de eliminação, Saory pôde vetar alguém da disputa pelo chapéu de fazendeiro e escolheu Luiz Mesquita.

