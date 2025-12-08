Cantor Leonardo é internado em Goiânia
Poliana Rocha, esposa do sertanejo, comentou sobre o quadro de saúde dele.
O cantor Leonardo teve um quadro de diarreia e precisou ser internado devido a uma desidratação. O artista foi encaminhado para o Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, onde permanece internado nesta segunda-feira (8).
Por meio das redes sociais, a influenciadora digital Poliana Rocha, esposa do sertanejo, comentou sobre o quadro de saúde dele.
Segundo ela, não se tratava de uma simples ressaca.
"Será que é ressaca? Só que não. Ele teve um quadro de diarreia e desidratou!", escreveu a mãe de Zé Felipe.
Internação
Na foto, o cantor aparece deitado na cama do quarto do hospital, com o rosto virado para a parede, após tomar medicação.
Antes de dar detalhes sobre a internação de Leonardo, Poliana postou fotos com o cantor dentro de um carro com a legenda: "Acompanhando o marido".
Poliana afirmou ainda que, um dia antes de Leonardo passar mal, ela estava organizando as férias do marido.
"Eu fiquei aqui em casa organizando dezembro, janeiro e as férias do Léo. Coisas que durante a semana a gente não tem muito tempo", contou.
No domingo (7), Leonardo e Poliana se encontraram com os netos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca, para um almoço na casa da família em Goiânia.