Cantor Leonardo é internado em Goiânia

Poliana Rocha, esposa do sertanejo, comentou sobre o quadro de saúde dele.

Redação producaodiario@svm.com.br
foto do cantor Leonardo internado em Goiânia.
Legenda: Cantor se recupera de um quadro de desidratação.
Foto: Reprodução/Instagram.

O cantor Leonardo teve um quadro de diarreia e precisou ser internado devido a uma desidratação. O artista foi encaminhado para o Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, onde permanece internado nesta segunda-feira (8).

Por meio das redes sociais, a influenciadora digital Poliana Rocha, esposa do sertanejo, comentou sobre o quadro de saúde dele.

Segundo ela, não se tratava de uma simples ressaca.

"Será que é ressaca? Só que não. Ele teve um quadro de diarreia e desidratou!", escreveu a mãe de Zé Felipe.

Internação 

Na foto, o cantor aparece deitado na cama do quarto do hospital, com o rosto virado para a parede, após tomar medicação.

Antes de dar detalhes sobre a internação de Leonardo, Poliana postou fotos com o cantor dentro de um carro com a legenda: "Acompanhando o marido".

Poliana afirmou ainda que, um dia antes de Leonardo passar mal, ela estava organizando as férias do marido.

"Eu fiquei aqui em casa organizando dezembro, janeiro e as férias do Léo. Coisas que durante a semana a gente não tem muito tempo", contou.

No domingo (7), Leonardo e Poliana se encontraram com os netos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca, para um almoço na casa da família em Goiânia.

