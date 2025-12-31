Mart'nália perde figurino do show de Réveillon em assalto no Rio de Janeiro

A cantora Mart'nália e o motorista dela, que não teve identidade revelada, foram assaltados na madrugada desta quarta-feira (31). A artista teve o celular e o figurino que usaria na noite de Réveillon, no Palco Samba da Praia de Copacabana, levados pelos criminosos.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da cantora ao jornal O Globo, o assalto aconteceu em ruas do bairro Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, quanto Mart'nália e o motorista estavam no carro.

Veja também Zoeira Bruna Marquezine e Shawn Mendes são flagrados se beijando em praia do Nordeste Zoeira Zé Felipe em reality? Especulações sobre motivo do término com Ana Castela surgem nas redes

Os assaltantes chegaram a reconhecer a cantora e "deram uma tremida", conforme os detalhes repassados à reportagem, mas mantiveram a ação criminosa. O veículo também foi levado.

Mesmo armados, não feriram nem a cantora e nem o motorista. Mart'nália saía de uma festa na casa de um amigo no bairro Santa Teresa, na região central carioca. Um boletim de ocorrência foi registrado, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma equipe realiza diligências do caso.

Mart'nália sobe logo mais ao palco na festa de Réveillon no Palco Samba da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro