Neta de Carlos Alberto diz que tumor diminuiu durante tratamento

A influenciadora Bruna Furlan, neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, contou nas redes sociais que o tumor diminuiu durante o tratamento contra o câncer de mama.

Apesar da melhora, ela relatou ter enfrentado dias difíceis após a última sessão de quimioterapia.

Em vídeos publicados na segunda-feira (9), Bruna atualizou os seguidores sobre o tratamento e explicou que a quarta aplicação do ciclo conhecido como “quimioterapia vermelha” provocou efeitos colaterais mais intensos que os anteriores.

"Foi só eu falar aqui que não estava com enjoo que a quarta quimioterapia foi um baque. Senti muito enjoo depois, e um enjoo muito ruim, não é um enjoo normal", afirmou. Segundo ela, além do mal-estar, também surgiram gosto amargo na boca, fraqueza e dificuldade para caminhar.

A influenciadora, de 24 anos, disse que precisou de alguns dias para se recuperar da aplicação. "Fiz na quarta e só hoje acordei me sentindo bem, disposta mesmo. Essa quarta foi a que mais pegou, mas graças a Deus foi a última vermelha e agora tenho mais quatro brancas", contou.

Bruna revelou em janeiro que foi diagnosticada com câncer de mama com metástase. A próxima sessão de tratamento está prevista para a semana seguinte, e ela espera passar por dias mais tranquilos até lá.

Mesmo com os efeitos da quimioterapia, a influenciadora comemorou a resposta positiva do organismo ao tratamento. "O maior tumor que eu tinha já diminuiu muito. Todo mundo ficou muito feliz com essa notícia", disse.

Ela também comentou sobre a queda de cabelo durante o processo e explicou que tem utilizado uma touca de resfriamento para minimizar a perda dos fios. "Estou com uma queda bem pouco significativa. Espero que a touca continue fazendo o trabalho dela", afirmou.