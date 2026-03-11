Vídeo de Manu Chao em Paracuru viraliza; conheça relação do francês com o Ceará

A cena do cantor e músico francês Manu Chao fazendo um "show" improvisado com pescadores em Paracuru, no Ceará, é menos incomum do que se imagina. O artista é figura presente não só no município, mas em outras cidades do litoral cearense.

A “canja” do francês aconteceu no domingo (8) e foi postada nas redes sociais. No próprio Instagram, ele já havia compartilhado com seguidores um registro em Paracuru no começo de março. A relação do artista com o Ceará, no entanto, vem desde pelo menos os anos 2000.

Além de ser pai de um fortalezense, Manu Chao já fez show em um acampamento do MST em Ocara, escreveu uma música chamada "Cabra da Peste" e recebeu até título de Cidadão de Fortaleza em 2012.

Relação com o Ceará

Em foto publicada por Manu no dia 4 de março, ele posa com pescadores no mesmo local do vídeo que viralizou. “Obrigado por tanta boa onda”, escreveu na legenda.

A estadia atual de Manu no Ceará reforça a longa relação de proximidade dele com o Estado. O artista é pai de Kirá, também cantor e músico, que nasceu em Fortaleza e cresceu em Brasília.

Legenda: Kirá e o pai, Manu Chao, já se apresentaram juntos em Fortaleza. Foto: Thiago Matine / Divulgação.

Em novembro de 2000, o francês fez um show em Ocara em solidariedade ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A apresentação foi destaque no Diário do Nordeste nos dias 4 e 9 daquele mês.

Legenda: Manu Chao fez show em Ocara em solidariedade ao MST no ano 2000. Foto: Arquivo / SVM.

Legenda: Capa do Caderno 3, dedicado à cultura, destacou a presença do cantor francês Manu Chao em 2000. Foto: Arquivo / SVM.

Em um disco de 2008, “Estación México”, Manu Chao tem uma faixa intitulada “Cabra da Peste”, cuja letra trata de maneira poética da relação do artista com o Ceará.

“Yo no soy brasileiro / Yo soy filho do Nordeste / Yo soy cabra da peste / Yo gostei do Ceará (“Eu não sou brasileiro / Eu sou filho do Nordeste / Eu sou cabra da peste / Eu gostei do Ceará”, na tradução)”, canta na música.

Em outros versos, Manu se apresenta como “vagabundo e cachaceiro”, “galego e atrevido” e “perdido no Ceará”.

Em 2012, ele recebeu o título de Cidadão de Fortaleza pela Câmara Municipal, por proposição do então vereador Guilherme Sampaio. O parlamentar justificou o pedido pela “relação afetiva” do artista com a Cidade.

“Não é apenas pelo filho que ele tem aqui, mas também pelo diálogo, representação e apoio que ele firmou com diversos movimentos sociais, culturais e de direitos humanos da cidade, como, por exemplo, com a comunidade do Serviluz”, afirmou Guilherme à época.

Legenda: Título de cidadão de Fortaleza concedido a Manu Chao foi destaque do Caderno 3, do Diário do Nordeste, em 27 de fevereiro de 2012. Foto: Arquivo / SVM.

Já em 2019, Manu Chao e o filho Kirá passaram pelo Museu Brinquedim, em Pindoretama, como vídeo postado no YouTube do local mostra. Na ocasião, os dois cantaram e tocaram. Em 2023, a dupla se apresentou com o show acústico “Kimaranu", na Estação das Artes.

No ano passado, em março, o francês postou um vídeo no qual aparece cantando o hit “Clandestino” com “amigos do Batoque e Cascavel”, como escreveu na legenda. “Saudade do Ceará”, afirmou.