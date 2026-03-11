CAPTEI: GEQ marca presença na Feira da Indústria com participação de Carlos Rotella
Em painel estratégico o CEO do Grupo Edson Queiroz destacou o posicionamento estratégico da empresa entre líderes do setor produtivo
Na agenda de quem movimenta os bastidores da indústria, a Feira da Indústria, promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), virou ponto de encontro obrigatório — e o Grupo Edson Queiroz chega em clima de presença estratégica.
Instalado no Stand 36, com 55 m² e estética institucional afinada, o espaço reúne a comunicação das marcas do grupo e recebe convidados para degustação de NightPower Zero — um detalhe que dá o tom: networking com energia extra. No circuito de quem decide, é o tipo de parada que combina conversa de negócios com vitrine corporativa.
Outro momento de atenção aconteceu no Espaço FIEC Connect, território de diálogos de alto calibre.
Lá, o presidente do grupo, Carlos Rotella, integrou o painel ao lado de Erick Torres, Sidney Leite e Xandy Negrão para discutir cenários e tendências da indústria.
Na plateia, presença afinada do casting GEQ — com Igor Queiroz representando o Conselho de Acionistas, além de diretores, superintendentes e demais integrantes da empresa.
Em bom “idioma da alta roda”: indústria, estratégia e conexões no mesmo salão. Quem circula, entende. Quem não foi, ouviu falar.
As fotos foram captadas por LC Moreira