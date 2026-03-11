CAPTEI: GEQ marca presença na Feira da Indústria com participação de Carlos Rotella

Na agenda de quem movimenta os bastidores da indústria, a Feira da Indústria, promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), virou ponto de encontro obrigatório — e o Grupo Edson Queiroz chega em clima de presença estratégica.

Legenda: Carlos Rotella, Xandy Negrão, Ricardo Cavalcante, Giuliana Morrone, Sidney Leite e Erick Torres Foto: LC Moreira

Instalado no Stand 36, com 55 m² e estética institucional afinada, o espaço reúne a comunicação das marcas do grupo e recebe convidados para degustação de NightPower Zero — um detalhe que dá o tom: networking com energia extra. No circuito de quem decide, é o tipo de parada que combina conversa de negócios com vitrine corporativa.

Legenda: Aélio Silveira Foto: LC Moreira

Outro momento de atenção aconteceu no Espaço FIEC Connect, território de diálogos de alto calibre.

Lá, o presidente do grupo, Carlos Rotella, integrou o painel ao lado de Erick Torres, Sidney Leite e Xandy Negrão para discutir cenários e tendências da indústria.

Legenda: Carlos Rotella, Xandy Negrão, Giuliana Morrone, Sidney Leite e Erick Torres Foto: LC Moreira

Na plateia, presença afinada do casting GEQ — com Igor Queiroz representando o Conselho de Acionistas, além de diretores, superintendentes e demais integrantes da empresa.

Legenda: Carlos Rotella e Alexandre Negrão Foto: LC Moreira

Legenda: Rosangela e Ricardo cavalcante, Chico Esteves, Edgar Gadela e Alex Magalhães Foto: LC Moreira

Em bom “idioma da alta roda”: indústria, estratégia e conexões no mesmo salão. Quem circula, entende. Quem não foi, ouviu falar.

Legenda: GEQ Foto: LC Moreira

As fotos foram captadas por LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella, Igor Queiroz Barroso, Ricardo Cavalcante e Ruy do Ceará Foto: LC Moreira

Legenda: Aélio Silveira, Paula Nogueira, Jorge Dória, Carlos Rotella e Aleksandro Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella e Egídio Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Adamir Macedo, Gisela Dias Branco, Paula Nogueira e Raquel Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Nogueira e Aélio Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Taís Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus Albuquerque e Danilo Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães, Pâmera Queiroz e Mariana Ferreira Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Nogueira, Raquel Oliveira, Thais Holanda, Adamir Macedo, Daniella Lopes e Meiry Furtado Foto: LC Moreira