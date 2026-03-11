Ana Paula se diz aliviada com eliminação de Babu no BBB 26
Sister afirmou que estava preocupada com imagem fora do reality após conflito com o ator.
Ana Paula Renault comentou com aliados no BBB 26 sobre a saída de Babu Santana e afirmou ter sentido alívio com o resultado do paredão. A sister disse que estava apreensiva com a repercussão de seus embates com o ator fora do programa.
Logo após a eliminação de Babu, na noite de terça-feira (11), a jornalista conversou com colegas no quarto Sonho da Eternidade. Durante o bate-papo, Juliano Floss abraçou Ana Paula e disse que o resultado do paredão representava uma resposta do público sobre o que vinha acontecendo no jogo.
Ao comentar a saída do adversário, a mineira avaliou que o grupo já não estava mais unido quando os conflitos começaram.
"Até então, a gente já não era mais um grupo, já tinha tido a questão da traição. Então, não acho justo falar que um de nós colocou ele, não foi isso. A gente já estava separado, e estava tudo nítido”, comentou.
Ana Paula também criticou a postura do ator durante os embates dentro da casa. "Acho que o Tadeu [Schmidt] deixou claro que precisa de coragem e comprometimento, e acho que foi o que faltou no Babu, entendeu? Em tudo. Desde o uni-duni-tê até a briga que ele resolveu comprar comigo e depois ele atirou tudo. Tudo bem se ele pensa isso, mas por que não foi até o fim? Ele foi e recuou, e eu fiquei com aquele sentimento horroroso", analisou.
A sister afirmou que a situação a deixou sem reação dentro do jogo. "Se ele tivesse ido até o fim, poderia ter mudado tudo. Só que ele foi lá, jogou aquilo e recuou. Eu fiquei com aquele sentimento de não ter mais como lutar aqui dentro, e ele jogou a bomba e saiu. Ele poderia ter jogado a bomba e e continuado. Ele falou que ia continuar, ele falou que não ia me dar paz", recordou.
Em seguida, Ana Paula ponderou que a eliminação não necessariamente estava ligada apenas à rivalidade entre eles. "Mas eu acho que não tem nada a ver com a gente. Acho que tem a ver com o que o Tadeu falou", completou a jornalista.
Juliano também comentou sobre a repercussão do paredão e tentou tranquilizar a colega. "Sobre aquela coisa que estava uma pulga atrás da sua orelha, isso dá uma resposta. Se isso tivesse sido comprado, , pode ter certeza que ele estaria aqui", afirmou o dançarino.
Ele ainda a incentivou a seguir firme no jogo: "Acho que você pode voltar a atuar com garra, sem ficar com medo. Se não, não é a Ana Paula".
Emocionada, Ana Paula agradeceu o apoio dos colegas. "Obrigada. Eu estava muito preocupada", admitiu a mineira, enxugando as lágrimas.
Babu Santana foi eliminado do reality com 68,62% da média dos votos no oitavo paredão da temporada.