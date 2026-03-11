Ana Paula se diz aliviada com eliminação de Babu no BBB 26

Ana Paula Renault comentou com aliados no BBB 26 sobre a saída de Babu Santana e afirmou ter sentido alívio com o resultado do paredão. A sister disse que estava apreensiva com a repercussão de seus embates com o ator fora do programa.

Logo após a eliminação de Babu, na noite de terça-feira (11), a jornalista conversou com colegas no quarto Sonho da Eternidade. Durante o bate-papo, Juliano Floss abraçou Ana Paula e disse que o resultado do paredão representava uma resposta do público sobre o que vinha acontecendo no jogo.

Ao comentar a saída do adversário, a mineira avaliou que o grupo já não estava mais unido quando os conflitos começaram.

"Até então, a gente já não era mais um grupo, já tinha tido a questão da traição. Então, não acho justo falar que um de nós colocou ele, não foi isso. A gente já estava separado, e estava tudo nítido”, comentou.

Veja também Zoeira Veja trajetória de Babu Santana, participante eliminado no 8º paredão do BBB 26 Zoeira Neta de Carlos Alberto diz que tumor diminuiu durante tratamento

Ana Paula também criticou a postura do ator durante os embates dentro da casa. "Acho que o Tadeu [Schmidt] deixou claro que precisa de coragem e comprometimento, e acho que foi o que faltou no Babu, entendeu? Em tudo. Desde o uni-duni-tê até a briga que ele resolveu comprar comigo e depois ele atirou tudo. Tudo bem se ele pensa isso, mas por que não foi até o fim? Ele foi e recuou, e eu fiquei com aquele sentimento horroroso", analisou.

A sister afirmou que a situação a deixou sem reação dentro do jogo. "Se ele tivesse ido até o fim, poderia ter mudado tudo. Só que ele foi lá, jogou aquilo e recuou. Eu fiquei com aquele sentimento de não ter mais como lutar aqui dentro, e ele jogou a bomba e saiu. Ele poderia ter jogado a bomba e e continuado. Ele falou que ia continuar, ele falou que não ia me dar paz", recordou.

Em seguida, Ana Paula ponderou que a eliminação não necessariamente estava ligada apenas à rivalidade entre eles. "Mas eu acho que não tem nada a ver com a gente. Acho que tem a ver com o que o Tadeu falou", completou a jornalista.

Juliano também comentou sobre a repercussão do paredão e tentou tranquilizar a colega. "Sobre aquela coisa que estava uma pulga atrás da sua orelha, isso dá uma resposta. Se isso tivesse sido comprado, , pode ter certeza que ele estaria aqui", afirmou o dançarino.

Ele ainda a incentivou a seguir firme no jogo: "Acho que você pode voltar a atuar com garra, sem ficar com medo. Se não, não é a Ana Paula".

Emocionada, Ana Paula agradeceu o apoio dos colegas. "Obrigada. Eu estava muito preocupada", admitiu a mineira, enxugando as lágrimas.

Babu Santana foi eliminado do reality com 68,62% da média dos votos no oitavo paredão da temporada.