Globo antecipa paredão do BBB 26 no dia do Oscar

A Rede Globo fará uma mudança excepcional na programação do próximo domingo (14) para impulsionar a estreia do novo programa da apresentadora Eliana e abrir espaço na grade para a transmissão do Oscar 2026.

Como parte da estratégia, o reality Big Brother Brasil será exibido em duas partes. No início da tarde, por volta das 13h50, Tadeu Schmidt comandará, ao vivo, a formação de um novo paredão. Já no início da noite, às 19h20, o apresentador retorna para mostrar um resumo do que aconteceu na casa.

Logo após a primeira parte do programa, a Globo exibe a estreia do novo programa da Eliana na emissora. No novo dominical, a apresentadora conduz o reality Minha Família É Um Show e entrevista o cantor Daniel.

Segundo a emissora, o programa reúne música, competição e histórias familiares, valorizando a cultura brasileira. A proposta inclui visitas a artistas com tradição musical, revelando curiosidades e histórias de suas famílias. Em estúdio, Eliana também comandará uma disputa musical com participação da plateia.

Legenda: Eliana terá novo programa na emissora a partir de domingo (14). Foto: Divulgação/Globo/Léo Rosario

Na sequência, por volta das 15h30, a programação segue com o futebol. Serão exibidos três jogos, de acordo com a região do país: Fluminense x Athletico-PR, Santos x Corinthians ou Internacional x Bahia.

Às 18h10, começa o Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck. Depois da segunda parte do BBB, a grade segue com o Fantástico, previsto para as 19h50.

Às 21h, tem início a transmissão do Oscar 2026 na Globo. A cobertura será apresentada por Maria Beltrão, com participações de Dira Paes e Waldemar Dalenogare. A tradução simultânea ficará a cargo de Anna Viana.