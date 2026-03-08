Ana Paula discute com Breno sobre estratégia no BBB 26: 'Inverteu a ordem'

Ana Paula e Breno voltaram a discutir sobre a formação de paredão deste domingo (8) no BBB 26. Sem alianças declaradas, os dois lembraram da articulação da jornalista para a berlinda com Babu Santana, ex-aliado dela no jogo.

Segundo Ana Paula, a estratégia não foi uma chance de alinhar narrativas com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, mas de buscar respostas. Até então, os dois fazem parte do grupo mais criticado por ela no confinamento.

"Eles são meus embates. Diferente do que o Babu pensa, eu não tenho um embate que agora é ele", alertou Ana para Breno durante a conversa.

"Eu tenho quinta série [Jonas], tenho Humberto [Alberto] e tenho o Babu. Só que por motivos que você sabe, inverteu a ordem. O Babu passou a ser a minha maior preocupação, seguido do Humberto e do quinta série", continuou ela.

Há alguns dias, Babu fez uma música em tom irônico para Ana Paula. Os dois discutiram e o ator levantou questões sociais para se referir à sister.

Agora, Ana Paula relatou para Breno que é preciso usar as armas que possui no jogo para resolver situações como esta, na qual Babu, antes aliado, demonstrou estratégias vistas por ela como nocivas.

"Chegou a informação de que a gente estava combinando com todos, inclusive Humberto e quinta série. Hora nenhuma teve isso", criticou Breno. O brother disse que o objetivo deveria ser "derrubar" os integrantes do quarto Voar.

"Eu falei que não voto com vocês. Vocês podem abrir a ideia e se cair no mesmo voto, vocês sabem que eu vou", finalizou a jornalista.