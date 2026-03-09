CAPTEI: Alece homenageia Lúcio Alcântara com Medalha 13 de Maio

Na manhã de sexta-feira, 06, o ex-governador e médico recebeu, na Assembleia Legislativa do Ceará, a Medalha 13 de Maio — distinção reservada a quem transforma serviço público em legado.
A cerimônia, proposta pelo presidente da Alece, deputado Romeu Aldigueri, e pelo deputado Fernando Hugo, reuniu políticos, intelectuais e nomes da cena institucional.
O destaque foi para reverenciar a uma trajetória que atravessa décadas com estilo próprio: ideias firmes e o raro talento de resolver sem elevar o tom — luxo que poucos estadistas cultivam.
Prefeito mais jovem de Fortaleza nos anos 1980, senador atuante na aprovação da Lei de Crimes Ambientais, Deputado Constituinte e Governador com marca administrativa reconhecida, Lúcio construiu carreira onde política e civilidade caminham lado a lado — combinação que hoje soa quase vintage.
Aos 82 anos, ele prova um novo mantra da alta política: mandato passa, influência fica. É unanimidade!
Entre livros, conselhos e memória pública, segue elegante no ofício mais sofisticado da vida pública — fazer política sem precisar pedir votos.