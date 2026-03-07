Diário do Nordeste
'Altas Horas' deste sábado (7) realiza especial pelo Dia Internacional da Mulher

Programa reúne nomes como Isis Valverde e Alana Cabral.

Escrito por
Redação
Zoeira
Imagem de divulgação do Altas Horas deste sábado (7), que realiza especial pelo Dia Internacional da Mulher.
Legenda: Isis Valverde e Alana Cabral são convidadas deste sábado (7).
Foto: Divulgação.

O programa "Altas Horas" deste sábado (7) realiza um especial pelo Dia Internacional da Mulher. Dentre as convidadas para participar estão nomes como Isis Valverde, Manu Bahtidão, Marvvila, Alana Cabral, Sabina Simonato e Célia Alves.

Em publicação no Instagram, divulgando a prévia do programa da TV Globo, foi detalhado que "vai ter música, histórias inspiradoras e muita conversa boa".

Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (7)?

O Altas Horas começa a partir das 22h50, horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição do "Big Brother Brasil".

