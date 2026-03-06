Estado de saúde de Marquito permanece grave, diz boletim médico

O humorista Marquito segue internado em estado grave, segundo boletim médico do Hospital Nipo-Brasileiro divulgado nesta sexta-feira (6).

Ele sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma moto e perdeu o controle do veículo. Após a queda na via, houve colisão com outra motocicleta, causando uma fratura na coluna de Marquito. O caso ocorreu no último dia 25 de fevereiro, na Zona Norte de São Paulo.

Conforme o boletim médico, o humorista continua sob acompanhamento contínuo de equipe multiprofissional na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas tem estado considerado estável.

Veja também Zoeira Raul Gil Jr pede orações após acidente de Marquito País Cantor Latino e equipe sofrem acidente de ônibus no interior de SP

Marquito precisa realizar novas cirurgias e passar por novos tratamentos, mas o boletim ressalta que isso depende da “progressão clínica do paciente”.

Ainda conforme o hospital, novas atualizações sobre o estado de saúde do humorista apenas serão divulgadas no caso de “mudanças relevantes”.

Dois dias após o acidente, Marquito passou por uma cirurgia de coluna que teve duração de mais de quatro horas. Desde o procedimento, que foi considerado um sucesso, ele permanece na UTI em estado grave.