Estado de saúde de Marquito permanece grave, diz boletim médico
Humorista segue na UTI e realização de novos procedimentos é “condicionada à progressão clínica”.
O humorista Marquito segue internado em estado grave, segundo boletim médico do Hospital Nipo-Brasileiro divulgado nesta sexta-feira (6).
Ele sofreu um mal súbito enquanto pilotava uma moto e perdeu o controle do veículo. Após a queda na via, houve colisão com outra motocicleta, causando uma fratura na coluna de Marquito. O caso ocorreu no último dia 25 de fevereiro, na Zona Norte de São Paulo.
Conforme o boletim médico, o humorista continua sob acompanhamento contínuo de equipe multiprofissional na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas tem estado considerado estável.
Marquito precisa realizar novas cirurgias e passar por novos tratamentos, mas o boletim ressalta que isso depende da “progressão clínica do paciente”.
Ainda conforme o hospital, novas atualizações sobre o estado de saúde do humorista apenas serão divulgadas no caso de “mudanças relevantes”.
Dois dias após o acidente, Marquito passou por uma cirurgia de coluna que teve duração de mais de quatro horas. Desde o procedimento, que foi considerado um sucesso, ele permanece na UTI em estado grave.