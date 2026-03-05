Acompanhe a oitava Prova do Líder do BBB 26
Prova do Líder desta quinta é de resistência.
Os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 26 disputam a oitava Prova do Líder nesta quinta-feira (5). Em busca da liderança, eles precisam de resistência para garantir uma série de privilégios, inclusive a permanência no reality por mais uma semana.
Participantes foram divididos em sete duplas. Diferente da última prova de resistência, essa não terá desempate.
"Hoje, a informação privilegiada que a pessoa vai poder comprar é a seguinte: liderança em dobro! Nesta semana, a liderança vai ser compartilhada. Escolha bem a sua dupla antes de fazer a prova", explicou apresentador Tadeu Schmidt.
DUPLAS PARA A PROVA
- Babu Santana e Solange Couto
- Breno e Leandro Boneco
- Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach
- Milena e Ana Paula
- Juliano Floss e Samira
- Chaiany e Gabriela
- Marciele e Jordana
ELIMINADOS
*Em atualização
ENTENDA A PROVA