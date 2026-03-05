CAPTEI: Aniversário ganha bis em tarde elegante no Both

Na tarde desta quinta-feira, 5 de março, o restaurante Both virou cenário de um encontro daqueles que a alta roda adora: discreto, afetuoso e cheio de charme.

A anfitriã Anazélia Gadelha convocou um grupo bem seleto de amigas para celebrar, com o devido estilo, o aniversário de Adriana Queiroz — que passou o dia 22 de fevereiro viajando, longe dos brindes de costume.

Legenda: Anazélia Gadelha e Adriana Queiroz Foto: JG

A caçula do grupo chegou cercada de carinho e recebeu uma tarde à altura: gastronomia deliciosa, risadas soltas, amigas saudosas e aquele papo leve que só a boa companhia proporciona.

Legenda: Adriana Queiroz com amigas Foto: JG

Entre memórias compartilhadas, o aniversário ganhou bis, como manda o figurino.

As fotos foram de Jeritza Gurgel, Vem ver!

Legenda: Michelle Aragão e Adriana Queiroz Foto: JG

Legenda: Luciana Borges e Adriana Queiroz Foto: JG

Legenda: Vania Viana e Adriana Queiroz Foto: JG

Legenda: Silvia com Adriana Queiroz Foto: JG

Legenda: Adriana Queiroz e Suyane Studart Foto: JG

Legenda: Adriana Queiroz e Jeritza Gurgel Foto: JG

Legenda: Beth Pinto e Adriana Queiroz Foto: JG