Breno reage a falas de brothers após entrar em Quarto Secreto do BBB 26; veja destaques

Breno foi o escolhido do público do BBB 26 para o paredão falso e entrou no Quarto Secreto ainda na noite de terça-feira (3). Durante a madrugada, o brother acompanhou várias conversas dos colegas confinados, fazendo questão de demonstrar o descontentamento com alguns deles após a falsa eliminação.

Em um dos destaques, Breno demonstrou felicidade ao ver uma conversa entre Ana Paula, Samira e Juliano, mas, em contrapartida, ressaltou o interesse de definir Alberto Cowboy como um dos alvos das próximas berlindas.

Confira outras reações:

Breno critica Jordana

Logo após entrar no quarto, Breno usou um card disponibilizado pela produção para ouvir uma conversa e foi para o Quarto Sonho de Voar. No local, estavam presentes Jordana, Jonas, Marciele, Gabriela e Alberto Cowboy.

"Quando o Breno estava aqui... Ave Maria! Era uma agonia para conversar, tinha que ficar em silêncio, era aquela coisa. É ruim", disse Jordana.

Breno não perdeu tempo ao dar a resposta. "Eu fazia de propósito, sua chata", disse ele, que também ouviu Marciele reclamando da presença dele no cômodo.

Babu se compromete

Uma das conversas ouvidas foi a de Babu Santana com Solange Couto. O ator chegou a definir o motivo pelo qual Breno teria sido "eliminado" da disputa.

"Breno ficava indo para lá e para cá. Marcelinho ficava para lá e para cá. Maxi abandonou eles", disse. Enquanto isso, Breno escutou todo o papo.

"Cara, tem várias coisas que eu acho que podem ter atrapalhado o Breno. Por que ele não botou o Jonas, velho? E ainda usou um discurso defendendo a Ana Paula e não joga com ela. Era muito incoerente o jogo dele", continuou Babu, ouvindo também que Ana Paula poderia ser um dos alvos no próximo paredão.

Cowboy como alvo

O foco de Breno, entretanto, não mudou até agora: Alberto Cowboy deve continuar como o principal adversário dele no jogo. "Esse homem é muito inteligente. Pelo jogo, parabéns", disse ele ao acompanhar a conversa do quanto em que o rival estava.

"Mas que eu quero te tirar, eu quero", complementou.

Além disso, Breno deixou claro o descontentamento com as antigas amigas de jogo, Jordana e Marciele, e declarou o interesse de confrontá-las após o retorno para a casa mais vigiada do Brasil.