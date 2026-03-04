Cantor de forró e esposa sofrem acidente de carro em viagem para Fortaleza
Aduílio Mendes, conhecido por passagens em bandas como Mastruz com Leite e Magníficos, enfrentou forte chuva na BR-101.
O cantor cearense Aduílio Mendes capotou com o carro em trecho da BR-101, via que liga diretamente João Pessoa (PB) a Natal (RN), na noite de quarta-feira (4). A coluna apurou que o artista dirigia sob forte chuva e a pista estava com muita água quando sofreu o acidente.
O capotamento ocorreu próximo à cidade de Parnamirim (RN), onde o artista seguia para um aniversário e, em seguida, se encaminharia para Fortaleza (CE).
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou a ser acionada, além da seguradora do artista.
No momento do acidente, o forrozeiro estava acompanhado da esposa. O veículo ficou altamente danificado. Além da frente e o teto terem sido destruídos, o vidro da janela da porta onde estava Aduílio chegou a estourar com o impacto.
O cantor precisou sair pela lateral do passageiro, onde estava a esposa. Apesar do susto, o casal passa bem.